Cuerpos en movimiento toman Jalisco con el inicio del Festival Internacional de Danza

Con un escenario cubierto por un desierto de sal y la historia de siete mujeres migrantes, inició la XXIX edición del Festival Internacional de Danza Jalisco (FID), encuentro que durante una semana llevará 26 propuestas dancísticas de siete países a distintos espacios del estado.

Festival Internacional de Danza 2026 (EDGAR QUINTANA)

La inauguración tuvo como escenario el Teatro Degollado, donde se presentó “Sea of Silence”, una pieza de la compañía Tamara Cubas que reúne a siete mujeres provenientes de Uruguay, Brasil, Chile, Egipto, Indonesia, México y Nigeria.

A través de la danza, el movimiento y el canto en distintas lenguas, la obra aborda las experiencias de mujeres migrantes que dejan sus territorios en busca de un cambio vital. La pieza explora el tránsito entre territorios, identidades y formas de vida, así como las estrategias que desarrollan para sobrevivir y comenzar de nuevo.

Durante el arranque del festival, Anahí Bañuelos Sáenz, jefa de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Germán Águila González, productor del FID, destacaron que esta edición lleva como lema “Cuerpos presentes: el futuro se baila ahora”, en referencia a las compañías, bailarinas y bailarines que forman parte del presente de la danza y que también anticipan las expresiones que vendrán.

Festival Internacional de Danza 2026 (EDGAR QUINTANA)

La programación continuará hasta el 10 de octubre con propuestas de distintas vertientes de la danza contemporánea y actividades académicas en diversos recintos.

Entre las presentaciones que forman parte del programa está “Alumbrar, danza de la partería”, de la compañía del Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México, mientras que Lux Boreal, compañía originaria de Tijuana, presentará “Mazoyiwua”, una exploración entre la civilización moderna y la tradición ancestral.

Para el cierre del festival, la compañía A poc A poc llegará al Teatro Degollado con “En código bolero”, una pieza de danza contemporánea con elementos de flamenco.

Festival Internacional de Danza 2026 (EDGAR QUINTANA)

Programa

Martes 6 de octubre“Alumbrar, danza de la partería”Teatro Alarife Martín Casillas20:00 horas

Jueves 8 de octubre“​Mazoyiwua”, de Lux BorealForo de Arte y Cultura20:00 horas

Sábado 10 de octubre“En código bolero”, de A poc A pocTeatro Degollado20:00 horas

El resto de la programación, que incluye más de 20 obras y actividades académicas, puede consultarse en la página de la Secretaría de Cultura de Jalisco y en sus redes sociales.