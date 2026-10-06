ViX revive la historia de Timbiriche con una serie inspirada en los años de gloria del grupo

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La historia de una de las bandas más exitosas de la música en español llegará a la pantalla con el estreno de una nueva serie de ViX inspirada en la trayectoria de Timbiriche, cuya primera temporada estará disponible a partir del 9 de octubre en México.

La producción, conformada por ocho episodios, apuesta por la ficción basada en hechos reales para mostrar el camino recorrido por la agrupación que marcó a toda una generación durante la década de los ochenta.

La serie explorará los inicios del fenómeno musical, el impacto de la fama en la vida de sus integrantes y los retos que enfrentaron detrás de los escenarios mientras se consolidaban como uno de los grupos juveniles más influyentes del país.

Además de recrear momentos clave de su ascenso artístico, la producción busca mostrar el lado menos conocido de la industria del entretenimiento, incluyendo las presiones, sacrificios y decisiones que acompañaron el éxito de la agrupación.

ViX dio a conocer que los episodios se estrenarán de manera semanal, con nuevas entregas cada viernes, permitiendo a los espectadores seguir la evolución de la historia a lo largo de la temporada.

Con este lanzamiento, la plataforma apuesta por la nostalgia y por rescatar un capítulo fundamental de la cultura popular mexicana a través de una producción que promete acercar a nuevas generaciones al legado de Timbiriche.

El anuncio ha despertado gran expectativa entre los seguidores de Timbiriche, considerado uno de los grupos juveniles más exitosos en la historia de la música mexicana. A lo largo de varias décadas, la agrupación lanzó éxitos que marcaron a distintas generaciones y se convirtió en una cantera de artistas que posteriormente desarrollaron destacadas trayectorias en la música, la televisión y el cine.

La producción buscará retratar no sólo el fenómeno musical que representó Timbiriche, sino también las experiencias personales de quienes formaron parte del proyecto desde sus primeros años. A través de una narrativa dramática, la serie mostrará cómo la amistad, la disciplina artística, la presión mediática y la fama influyeron en el crecimiento de una de las bandas más emblemáticas del pop en español.

El legado de Timbiriche

Antes de convertirse en un fenómeno del pop en español, Timbiriche nació como un proyecto infantil que reunió a jóvenes talentos con aspiraciones artísticas y que rápidamente logró conectar con el público mexicano. Con el paso de los años, la agrupación evolucionó junto con sus integrantes, consolidándose como una de las plataformas musicales más importantes para nuevas figuras del entretenimiento.

Por sus diferentes etapas desfilaron artistas que más tarde alcanzarían gran éxito en solitario, entre ellos Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Paulina Rubio, Mariana Garza, Thalía y Diego Schoening. La trayectoria de estos intérpretes contribuyó a fortalecer el legado de la agrupación y a mantener vigente su presencia en la memoria colectiva de varias generaciones.

La historia de Timbiriche también refleja el crecimiento personal y profesional de sus integrantes frente a las cámaras. Muchos de ellos construyeron destacadas carreras en la música, la actuación y la televisión, ampliando la influencia que el grupo tuvo en la cultura popular mexicana. La nueva serie de ViX buscará recuperar esa etapa clave del entretenimiento nacional y mostrar cómo la agrupación trascendió el ámbito musical para convertirse en un referente de toda una época.