Adaptación de obra de dramaturgo noruego, tendrá 4 funciones en el Teatro Degollado

Aunque en la capital de la República el panorama teatral es mucho más amplio, consolidado y profesionalizado, en Jalisco tenemos la fortuna de contar con una escena teatral sólida y de calidad, aunque siempre existan excepciones, como en todos lados. Aún así, tenemos el eterno reto de esforzarnos más que en la Ciudad de México por atraer público a las butacas.

Teatro Degollado

En nuestro estado existen varios grupos de teatro independientes trabajando por su cuenta, lo que en Estados Unidos se conoce como “Regional theatre”.

Uno de ellos es el llamado Teatro Nómada, o Taller de Perfeccionamiento Actoral, fundado hace 12 años. El director es José Jaime Argote, y uno de sus integrantes es Gonzalo Cordero, actor y recientemente alumno del taller de Dramaturgia en la escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) en Guadalajara.

Teatro nómada tiene una trayectoria y un repertorio amplio y consolidado. Hace poco, se aventuraron en incursionar en la apertura de talleres, proyecto del cual surgió el Taller de Perfeccionamiento Actoral, dirigido a actores con experiencia en el escenario que quisieran seguir preparándose.

Todos los integrantes del grupo lo hacen por verdadera afición al teatro, en algunos casos sin percibir honorarios, e incluso poniendo de su bolsa.

LA ENEMIGA DEL PUEBLO

Como trabajo final del taller, se presentó una adaptación de Un Enemigo del Pueblo, de Henrik Ibsen. Después de una pequeña temporada exitosa de cuatro funciones este enero pasado, los integrantes del elenco junto con la compañía aplicaron al programa de “Habita La Escena” de la Secretaría de Cultura Jalisco, que ayuda a artistas escénicos y colectivos a presentar sus temporadas en espacios escénicos de la misma dependencia.

Gracias a este programa, el elenco desprendido del Taller de Perfeccionamiento Actoral de Teatro Nómada, podrá volver a presentarse, esta vez en la sala de cámara del Teatro Degollado con la adaptación La enemiga del pueblo, en la que la protagonista es mujer, cargando una serie de retos diferentes a los que Ibsen le presenta a su protagonista en la obra original. Una propuesta que busca dialogar con problemáticas relacionadas con la verdad, el poder, la salud pública y la responsabilidad social.

Apoyemos a estos grupos independientes que, desinteresadamente, mantienen vivo el teatro en nuestra ciudad.

CUÁNDO: La enemiga del pueblo, se presentará los domingos 18 y 25 de octubre y 1 y 8 de noviembre a las 17:00 hrs.

DÓNDE: Sala de cámara del Teatro Degollado. Los boletos pueden encontrarse a la venta en la taquilla del teatro.

Teatro Degollado

TEMÁTICA ACTUAL: AGUA QUE REPRESENTA RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA

La enemiga del pueblo es una versión contemporánea del texto de Henrik Ibsen situada en un contexto mexicano actual.

La obra aborda el conflicto que surge cuando una médico revela que las aguas termales que sostienen la economía de su comunidad representan un riesgo para la salud pública. El montaje invita a reflexionar sobre los dilemas éticos que aparecen cuando la verdad entra en tensión con el bienestar colectivo.

SOBRE EL AUTOR

Henrik Ibsen, dramaturgo noruego: (1828-1906), es considerado el padre del drama realista moderno y una de las figuras más influyentes del teatro universal. Su obra más importante es Casa de Muñecas.