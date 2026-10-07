Papirolas abre sus puertas para llenar de color, ciencia y creatividad al Centro Cultural Universitario

Papirolas ya está en marcha. El festival creativo para niñas, niños y jóvenes inició este miércoles su edición 31 con una invitación a descubrir el mundo a través de los colores, la imaginación y el juego. Bajo el lema “Colores, somos luz”, el encuentro propone acercar a las infancias y juventudes a temas de ciencia, arte y cultura mediante experiencias pensadas para aprender mientras se disfruta.

La programación toma al color como punto de partida y lo explora desde disciplinas tan distintas como la física, la química, la biología, la psicología, la moda, la semiótica y las artes.

Durante estos días habrá talleres, pabellones, exposiciones, espectáculos, actividades especiales y espacios de lectura. Entre las propuestas destacan presentaciones musicales y teatrales, experiencias relacionadas con las artes visuales y actividades que buscan acercar a los visitantes a nuevas formas de creación. También se incorporan espacios de calma para favorecer una experiencia más accesible para personas con discapacidad o neurodivergencias.

El festival mantiene así una de sus principales características: convertir el Centro Cultural Universitario en un gran espacio para la curiosidad y la convivencia familiar. Papirolas ha reunido a más de dos millones de visitantes a lo largo de su historia y en 2025 superó los 104 mil asistentes.

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