Se refuerza la formación artística y profesionalización de nuevos talentos

Como parte de los resultados presentados por el Gobierno de Jalisco en materia de Cultura, a propósito de la entrega del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro, Gobernador Constitucional del Estado, destaca el impulso a la formación artística, la capacitación y la profesionalización de nuevos talentos, mediante programas que acercan distintas disciplinas a la población y generan oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

A través de la Secretaría de Cultura, durante este año se consolidó un ecosistema de formación permanente que abarca desde la iniciación musical hasta la preparación de jóvenes con interés en desarrollar una carrera profesional en las artes.

Uno de los principales programas es ECOS, Música para la Paz, que cuenta con 55 núcleos de aprendizaje musical distribuidos en distintos municipios y atiende a mil 890 niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 17 años. Durante 2026 se incorporaron cinco nuevos espacios en Tenamaxtlán, Tapalpa, Tala, Cihuatlán y Villa Guerrero.

Además de su oferta académica, el programa impulsa bandas, coros, ensambles, orquestas y mariachis, agrupaciones que realizaron 193 conciertos durante el año en plazas públicas, casas de cultura, foros y teatros. Entre sus presentaciones destacan las realizadas en el Teatro Degollado junto a Paco Padilla y su participación en el Concierto a Tres Voces, donde compartieron escenario con Plácido Domingo.

La formación también contempla espacios de especialización. Desde 2025, la Orquesta Sinfónica para la Escena y el Estudio de Ópera Jalisco ofrecen oportunidades a 64 jóvenes músicos de entre 16 y 27 años, quienes acceden mediante convocatoria pública a experiencias de preparación y desarrollo profesional.

Ambas agrupaciones participan en las producciones escénicas de la Secretaría de Cultura, entre ellas El Orgullo de Jalisco, Cavalleria Rusticana y Gianni Schicchi. Estas dos últimas también llegaron al interior del estado mediante presentaciones itinerantes, con el propósito de acercar la ópera a nuevos públicos y fortalecer la producción artística local.

En el ámbito de la enseñanza, la Escuela de Artes Jalisco mantuvo su oferta de cursos y talleres de danza, música, teatro, pintura y dibujo, con una atención de 3 mil 902 estudiantes. Durante el periodo vacacional de verano recibió a más de 500 participantes, de los cuales la mitad fueron niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) continuó con la preparación de especialistas dedicados a preservar el patrimonio cultural. Este año recibió a 32 aspirantes procedentes de Jalisco y de otras nueve entidades del país para la Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles e Inmuebles, programa del que han egresado 326 profesionales.

La institución también atendió solicitudes de valoración y dictaminación de bienes culturales pertenecientes a museos, templos y comunidades, además de trabajos de conservación y restauración de pinturas, esculturas y una máquina de impresión de principios del siglo XX.

Como parte de las actividades de cierre de año, las agrupaciones de ECOS realizarán conciertos regionales en distintos municipios. Las presentaciones iniciaron el 4 de noviembre en Zacoalco de Torres y continuarán el 5 de noviembre en Guadalajara, el 13 de noviembre en el Edificio Arroniz, el 20 de noviembre en Ahualulco de Mercado y el 27 de noviembre en Ixtlahuacán del Río.

De esta manera, la formación artística se mantiene como uno de los componentes de la política cultural estatal, con programas que vinculan la enseñanza, la práctica profesional, la conservación del patrimonio y la participación de las comunidades en la vida cultural de Jalisco.