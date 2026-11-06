El encanto argentino: Mauro Conforti

El primer rockero argentino que recuerdo que me gustó fue, indudablemente, Miguel Mateos. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¡Uo, uo, uoooooooooo! Fue un hitazo. Y de ahí vinieron «Pal real», «Atado a un sentimiento», «Bailo con mi sombra en la pared», «Obsesión» y un largo etcétera.

Mauro Conforti

Desde Argentina siempre han llegado cantantes y grupos con mucho éxito. Ahí están Laureano Brizuela, «El Ángel del Rock»; Palito Ortega; Sandro de América y el inolvidable Carlos Gardel, por mencionar algunos.

La cosa es que a los mexicanos nos gustan los músicos argentinos. Hay algo en su música, en sus letras y en esa manera tan particular de interpretar el rock que consigue conectar con el público de este lado del continente. Esta es una historia de amor que, todo parece indicar, nunca terminará.

Y para muestra, Mauro Conforti, quien regresa a México con una gira que celebra diez años de historia, canciones y encuentros con el público mexicano.

Mauro Conforti

El músico y compositor argentino recorrerá Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro y Puebla durante noviembre, en una serie de presentaciones que coinciden con el décimo aniversario del videoclip «El encanto bajo el mar», una pieza que forma parte de los recuerdos de aquella primera etapa de su recorrido por nuestro país.

Para conmemorar la fecha, Conforti publicó en YouTube un video especial que reúne imágenes de las distintas etapas de su proyecto Mauro Conforti & La Vida Marciana.

La gira llega después de la edición en vinilo de Esplendor, un proyecto conceptual desarrollado entre 2021 y 2025. Actualmente, el músico trabaja en Efectos Prácticos, su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Mauro Conforti

Como parte de las actividades especiales, el artista también estrenará el documental Detrás de las estaciones, que podrá verse en el Faro de San Cosme, antiguo Cine Cosmos, en Ciudad de México. La película muestra el proceso de grabación y la búsqueda creativa detrás de Esplendor, una obra dividida en cuatro volúmenes inspirados en las estaciones del año.

Mauro Conforti es músico, compositor y productor argentino, creador del proyecto Mauro Conforti & La Vida Marciana, iniciado en 2008. Su discografía incluye La Vida Marciana (2009), Los Anteojos (2013), La Bestia de la Energía (2018), álbum nominado a los Premios Gardel 2019; Torino - Música de Película (2020), Weekend (2024) y Esplendor (2021-2025).

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como Fito Páez, Ariel Rot, Juliana Gattas, Rayos Láser y María Barracuda. En 2025 abrió el concierto de Fito Páez en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y realizó una gira por distintas ciudades mexicanas. Este año también se presentó en España, con actuaciones en Madrid, Valencia y Barcelona.

Mauro Conforti

La música argentina sigue encontrando eco en México y Mauro Conforti vuelve para demostrar que ese romance tiene todavía muchas canciones por delante.

DATOS

Gira aniversario – Noviembre de 2026

7 de noviembre: Guadalajara, Festival Papá Sobre Ruedas.

13 de noviembre: Ciudad de México, Casa California.

18 de noviembre: Querétaro, Mara & Co.

19 de noviembre: Puebla, Madre Santa.

Estreno del documental