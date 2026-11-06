Manuel Mathar explora las contradicciones humanas a través de la pintura

Los rostros, los objetos cotidianos y las escenas que forman parte de la vida personal adquieren nuevos significados en la pintura de Manuel Mathar. A través de imágenes figurativas que transitan entre lo familiar y lo inquietante, el artista explora las relaciones humanas, la memoria y las contradicciones de la vida contemporánea en “Años de venganza”, exposición que actualmente se presenta en el Museo Cabañas.

“Años de venganza”, de Manuel Mathar, en el Museo Cabañas

Bajo la curaduría de Daniel Garza Usabiaga, la muestra reúne pinturas realizadas en su mayoría a partir de 2020, en las que Mathar recupera dos géneros tradicionales de las artes plásticas: el retrato y la representación de objetos. Su propuesta parte de figuras reconocibles, personas, animales y elementos de la vida diaria para construir composiciones que parecen contar historias, aunque dejan espacio a la interpretación de quien las observa.

En los cuadros, la figura humana ocupa un lugar central. Los personajes aparecen en escenas que, a primera vista, pueden parecer cotidianas, pero que adquieren una dimensión distinta mediante los objetos que los acompañan, sus expresiones y la relación que establecen con el entorno. No se trata únicamente de representar un rostro o una situación, sino de sugerir una historia detrás de cada imagen.

“Años de venganza”, de Manuel Mathar, en el Museo Cabañas

Esta condición narrativa es uno de los elementos que distinguen la exposición. Las pinturas generan preguntas sobre los vínculos afectivos, las experiencias personales y las distintas formas de relacionarse con los demás. La ironía, el humor negro y cierto extrañamiento aparecen como recursos para abordar situaciones que pueden resultar familiares, pero que, al observarse con detenimiento, revelan otras lecturas.

La propuesta también establece un diálogo con la historia de la pintura mexicana, particularmente con las expresiones regionales del siglo XIX. Algunos retratos recuperan características del trabajo de Hermenegildo Bustos, pintor guanajuatense reconocido por la austeridad de sus composiciones y la precisión con la que representaba a sus personajes.

“Años de venganza”, de Manuel Mathar, en el Museo Cabañas

Mathar retoma ciertos elementos de esa tradición, como la objetividad y la sencillez de los retratos, para incorporarlos a un lenguaje contemporáneo. A ello suma referencias provenientes de la fotografía y el cine, perceptibles en los encuadres cerrados, los acercamientos y las composiciones que parecen detener un instante de una historia más amplia.

El universo personal del artista también está presente en las obras. Familiares, amistades y mascotas forman parte de este imaginario, en el que las experiencias individuales se relacionan con una dimensión colectiva. Así, las pinturas transitan entre la intimidad y la observación del entorno social.

“Años de venganza”, de Manuel Mathar, en el Museo Cabañas

Licenciado en Artes por la Universidad de Monterrey, Manuel Mathar ha desarrollado una práctica pictórica centrada en la exploración de la condición humana y sus relaciones con los ámbitos privado y social. Su trabajo revisa los géneros tradicionales de la pintura y los combina con referencias visuales de distintas disciplinas para construir imágenes abiertas a múltiples interpretaciones.

La curaduría de Daniel Garza Usabiaga acompaña este recorrido y permite reconocer las referencias históricas y artísticas que dialogan con la producción del creador. Su trayectoria incluye la dirección del Museo del Palacio de Bellas Artes y la organización de exposiciones en instituciones nacionales e internacionales.

Con “Años de venganza”, el Museo Cabañas presenta una oportunidad para acercarse a la pintura figurativa contemporánea desde una mirada que encuentra en los rostros, los objetos y las escenas aparentemente sencillas una manera de reflexionar sobre las complejidades de la experiencia humana. Son imágenes que no ofrecen respuestas definitivas, sino que invitan al espectador a construir sus propias historias a partir de lo que sucede dentro y fuera del cuadro.

“Años de venganza”, de Manuel Mathar, en el Museo Cabañas

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