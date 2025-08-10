Aseguran cocodrilo en colonia de Santa Cruz de Las Flores de Tlajomulco

El cocodrilo moreletti (Crocodylus moreletii), también llamado cocodrilo de pantano, está catalogado como especie de “Protección especial”

Un cocodrilo moreletti macho, de aproximadamente 1.20 metros de longitud, fue asegurado por personal de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) tras ser reportado atrapado en un alambrado en la colonia Villa Las Flores, en Santa Cruz de Las Flores.

El reporte ingresó al C4 municipal y movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos junto con personal especializado de la URFST, quienes siguieron los protocolos de seguridad para manipular a este tipo de fauna. Durante la revisión se determinó que el ejemplar estaba en buen estado de salud, sin lesiones y con adecuada condición corporal.

La autoridad federal será la que determine si procede su devolución

En el sitio, una persona aseguró tener la documentación que acredita la propiedad del reptil, aunque será la autoridad federal correspondiente la que determine su validez y si procede su devolución. Mientras tanto, el cocodrilo permanecerá bajo resguardo de la URFST.

El cocodrilo moreletti (Crocodylus moreletii), también llamado cocodrilo de pantano, está catalogado como especie de “Protección especial” en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Aunque su población ha mostrado signos de recuperación, aún enfrenta amenazas por la contaminación y la pérdida de hábitat.

La autoridad municipal recordó que, ante el avistamiento de fauna silvestre herida o debilitada en zonas urbanas, se puede reportar a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco al teléfono 33 31 38 30 98 para su atención.