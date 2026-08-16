Cae, acusado de violación sexual, ex director de DIF Jalisco y hasta hace unos días, funcionario de Tlajomulco

FOTO: info.jalisco.gob.mx (imagen cubierta por disposición del actual Sistema de Justicia Penal en el Estado)

Unos cuantos días después de haber dejado de trabajar como coordinador de Servicios Públicos en el gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, fue capturado por la Fiscalía de Jalisco como presunto responsable de una violación, un hombre identificado con el nombre de Lucio “N”, quien además de haber sido regidor y alcalde interino de ese municipio, fungió como director general del Sistema DIF Jalisco, y precisamente ahora se le acusa de que aprovechó este último puesto para cometer el grave delito de índole sexual que se le imputa.

“De acuerdo con la denuncia interpuesta, los hechos sucedieron cuando el ahora detenido se desempeñaba como director general del DIF Jalisco, quien presuntamente aprovechó su posición de poder para en un inicio realizar acciones incómodas y tocamientos indebidos y, con el tiempo, abusar de una mujer que laboraba con él”, señaló la Fiscalía al anunciar la detención del ex funcionario.

Agregó la dependencia estatal que “en esas fechas”, distintos funcionarios del DIF Jalisco —entre ellas el presunto agresor y la víctima— recibieron un curso de índole laboral en el municipio de Tapalpa, el 6 de marzo de 2024.

“La noche de los hechos, en Tapalpa, mientras les eran asignadas cabañas para su alojamiento, las personas que acudieron al supuesto curso fueron citadas en un auditorio que después quedó vacío, sin embargo, según se investiga, después se cambió el punto de encuentro a un lugar cerca de una fogata”, indicó la Fiscalía.

“La situación presuntamente fue aprovechada por el entonces director general del DIF para jalar a la víctima de nuevo hacia el auditorio, donde la mujer al parecer fue agredida para someterla y cometer el ilícito. Momentos después, la víctima logró empujar al hombre y salir del auditorio.

“Una vez interpuesta la denuncia, se iniciaron las investigaciones que permitieron otorgar una medida de protección a la víctima, así como citar al presunto agresor para su comparecencia”.

La Fiscalía añadió que el pasado 12 de agosto, Lucio “N” quedó formalmente detenido para investigarlo por el delito de violación. Tras imputarle los hechos, se expusieron los datos de prueba obtenidos por la Dirección de Visitaduría de la Fiscalía estatal, los cuales fueron considerados suficientes para que un juez resolviera vincularlo a proceso.

Como medida cautelar solicitada por la Fiscalía del Estado, el señalado permanecerá seis meses en prisión preventiva oficiosa. Además, se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones que permitan fortalecer las indagatorias y avanzar hacia una sentencia.

Contrario a lo que sucede en casos en los que el detenido ya está vinculado a proceso, la Fiscalía de Jalisco no adjuntó junto con su comunicado imágenes o video del señalado.

Y TLAJO SE DESLINDA

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga informó por su parte que el imputado en cuestión Lucio “N”, no formaba parte de la administración municipal desde el pasado 31 de Julio.

La persona a la que se refiere el gobierno de Tlajomulco es Lucio Miranda Robles, quien en el 2023 y el 2024 fungía como director general del DIF Jalisco, además de ser regidor y alcalde interino de ese municipio en la década pasada.