Continúa el ciclo de conferencias “Nos encanta hablar de arte”

Ciclo de conferencias "Nos encanta hablar de arte"

Un ciclo de conferencias que brotó de una charla coloquial. A principios de este 2026, la escritora Guadalupe Ángeles y la profesora Reyna Hernández Haro se reunieron para platicar mientras degustaban un café. El tema principal fue la tesis de esta última: “Tres novelas de Antonio Skármeta: del libro a la lectura, Una propuesta de análisis receptivo”.

En lo profundo de la plática y tras el apasionamiento de Reyna Hernández Haro al describir su trabajo de investigación, les surgió la idea de realizar una serie de conferencias, para que ella hablara a detalle de toda esa experiencia.

Así nació el proyecto que luego se materializó en el ciclo de conferencias “Nos encanta hablar de arte”, en las que no sólo se abordan la literatura, sino otros variados aspectos de la cultura.

“Solicitamos un espacio en la red de bibliotecas y fue en la Biblioteca Central Estatal donde dimos inicio a este proyecto. Debido a actividades de la biblioteca durante el periodo vacacional, tuvimos que mover algunas de nuestras conferencias a Ortográfika, este café cultural donde nos permitieron seguir con el calendario de las conferencias”, narró para La Crónica de Hoy Jalisco, la escritora Guadalupe Ángeles.

El 13 de enero de 2026 arrancaron el ciclo con la conferencia de Silvia Castillo Romero, titulada: “Despierta tu creatividad interior. Habitar el instante: cuando la atención se vuelve arte.”

El 5 de marzo Peggy Bonilla ofreció la charla “Concha Urquiza, poeta mística”. Y el 19 de marzo fue el turno de Reyna Hernández Haro, quien tituló su conferencia: “Porque donde hay un Skármeta, hay una postura crítica”.

El 9 de abril participó Miguel Ángel Avilés Mendoza con el tema: “Caminar. Exploración de la ciudad. Fotografía de calle como registro documental”, que tuvo una gran asistencia y fue la primera de las conferencias en ser grabadas, gracias al escritor Ome Galindo, y la cual puede encontrarse en la página de Youtube de la Asociación de Lecturas Especializadas.

El 16 de abril el poeta Juan Cervantes disertó sobre “Poesía latinoamericana del siglo XX” con una muy interesante visión del tema. El 7 de mayo la poeta e investigadora de la Universidad de Guadalajara Siria Padilla Partida colaboró con algo de gran actualidad “Inteligencia Artificial: ¿dependencia cognitiva o aprendizaje autónomo?”

El 21 de mayo Juan Carlos Rosales Orozco enriqueció el ciclo con: “El arte de hacer otras cosas: sobre la gestión cultural en Guadalajara postpandemia”; el 4 de junio Godofredo Olivares, narrador destacado, contribuyó al proyecto con “La obscura y larga noche que nació Frankestein”, y el 18 de junio el escritor Ome Galindo dictó la conferencia: “Los límites de lo fantástico en la literatura”.

El 13 de julio el profesor Ramón Moreno expuso “In memoriam, Javier Marías”, y el 6 de agosto Imelda Quezada Jarero presidió la conversación: “Narrar México: cine y literatura mexicana en conversación”.

PRÓXIMAS CONFERENCIAS

- Este jueves 20 de agosto Alberto Romandía Peñaflor hablará sobre “El concepto de poesía con el paso del tiempo” (Lugar Ortográfika)

- El 3 de septiembre Jorge Édgar Hernández “Pox” participará con su ponencia: “Arte, violencia y espectáculo” (Lugar Biblioteca Central)

- El 17 de septiembre José de Jesús Camacho Medina expondrá ¿Para qué escribir canciones si la IA hasta las canta como Bad Bunny o Taylor Swift?" (Lugar Biblioteca Central)

- El primero de octubre Guillermo Ochoa Rodríguez hablará sobre “Poesía y reacción” (Lugar Biblioteca Central)

- El 22 de octubre Laura Serrano Zenteno tendrá su participación al hablar sobre “El cuerpo ilustrado: cuando la medicina necesitó del arte”(Lugar Ortográfika)

-El 29 de octubre Raúl Bañuelos dictará “El antitaller de Poesía César Vallejo, Metodología” (Lugar Ortográfika)

- El 5 de noviembre Óscar Kaleb Gómez Gutiérrez ofrecerá “La relación entre la poesía y la música” (Lugar Biblioteca Central)

-Y el 19 de noviembre, el poeta Luis Fernando Rangel disertará sobre el tema “Lo siento, sheriff, yo no sé cantar: el corrido como estrategia narrativa en la literatura mexicana contemporánea” (Lugar Biblioteca Central)

DOMICILIOS Y HORARIOS.

Biblioteca Central Estatal “Ramón García Ruiz”, Calle González Ortega número 679, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. CP 44200.

Ortográfika Cafetería Cultural, Calle Juan Álvarez número 620, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. CP 44100.

Todas las conferencias son a las 6:00 pm.

Entrada libre.