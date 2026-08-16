Infinidad de sillas vacías en asamblea morenista para la defensa de la soberanía

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Este fin de semana, seis representantes de Morena en Jalisco encabezaron una asamblea que reunió a menos de mil personas, con la presencia de estructuras provenientes de distintos municipios del estado.

El encuentro fue liderado por el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos; la alcaldesa de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara Ángel; los diputados federales Mery Pozos y Alberto Maldonado, así como los referentes políticos de Tlajomulco Alberto Uribe y Lourdes Barrera.

Durante la concentración se observó la llegada de asistentes en camiones procedentes de municipios vinculados con los organizadores. La asistencia total se mantuvo por debajo de las mil personas.

En el evento también se registraron consignas contra el senador Carlos Lomelí, expresadas por algunos de los asistentes.

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La asamblea, convocada públicamente bajo el tema de la soberanía nacional, concentró en un mismo espacio a seis figuras de Morena con presencia municipal, territorial y legislativa.