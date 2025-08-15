Detienen al agresor serial de mujeres que atacaba en zonas de Centro Sur e Iteso

José de Jesús “N”, de 33 años, fue detenido este viernes en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, señalado como probable responsable de al menos cinco ataques contra mujeres ocurridos este año.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 13 de junio y los días 3, 10, 23 y 29 de julio, todos cerca de Periférico Sur y entre las 7 y 10 de la noche. Las víctimas denunciaron que el agresor actuaba contra mujeres que caminaban solas y describieron su vestimenta: ropa oscura, chaleco azul con reflejantes y botas con casquillo.

La investigación incluyó operativos con agentes encubiertos a pie y en vehículos, así como vigilancia en un perímetro de más de 15 kilómetros. Con estos trabajos, las autoridades lograron ubicarlo en Tlajomulco.

Al momento de su detención, José de Jesús “N” portaba algunas de las prendas descritas por las víctimas y una mochila negra con franjas blancas. Estaba a bordo de una motocicleta y, según el reporte, intentó huir al notar la presencia policial.

Entre sus pertenencias se encontró material con características de droga y, presuntamente, trató de sobornar a los agentes para evitar el arresto, por lo que también se le investiga por cohecho. Actualmente permanece en las instalaciones de la Fiscalía, donde las víctimas realizan el proceso de identificación, y será presentado ante un juez en las próximas horas.