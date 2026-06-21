Ixcatán hará consulta entre sus habitantes para definir si quieren ser identificados como pueblo originario

Iglesia de San Francisco, en Ixcatán. El templo data del siglo XVII.

La comunidad de San Francisco Ixcatlán, en Zapopan, se localiza a la altura del kilómetro 24 de la carretera Guadalajara-Saltillo, en la barranca del río Santiago.

La localidad suburbana de Zapopan es conocida como Ixcatán y tiene una población de 1,154 habitantes, según el Censo de Población de 2020.

Ahora, sus pobladores buscan ser reconocidos como comunidad indígena, dentro del Catálogo Nacional de Pueblos Originarios y Afromexicanos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Para ello, José Casillas Martínez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Ixcatlán, informó que la asamblea de comuneros acordó realizar una consulta los días sábado 27 y domingo 28 de junio, para que la gente diga si están de acuerdo en ser reconocidos como pueblo originario tecuexe.

“Se aprobó comenzar a hacer los trámites para la inscripción en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Es un trámite que según nos dicen lleva alrededor de dos años, pero nosotros no nos quedamos conformes con lo que aprobó la asamblea de comuneros y vamos a hacer una consulta más amplia en Ixcatán y vamos a invitar a los compañeros de Paso de Guadalupe, de San José, de La Soledad, de Huaxtla, para que opinen al respecto, porque tiene implicaciones legales conforme al artículo segundo de la Constitución”, dijo el representante.

Los tecuexes son un pueblo del occidente de México, cuyo territorio se extendía desde lo que hoy es Guadalajara hasta Lagos de Moreno, a lo largo del río Verde. San Francisco Ixcatlán se ubica en la zona de influencia del señorío tonalteca-tecuexe.

“San Francisco Ixcatlán es una comunidad tecuexe. La decisión de la asamblea es rescatar precisamente nuestra identidad, aunque cuando llegó Fray Antonio de la Mota y Escobar ahí a Ixcatán, en 1603, encontró que se hablaban seis lenguas diferentes, pero el grupo dominante era el tecuexe, que es de origen azteca, una variante del náhuatl, que convivía pacíficamente con caxcanes, con cocas, con guachichiles y zacatecos, hasta wirras. Hay evidencia arqueológica de presencia wirra en la barranca del río Santiago”, indicó Casillas.

Ixcatán es una comunidad con pasado precolombino que fue refundada en 1530, 12 años antes que Guadalajara. La iglesia de Ixcatán data del siglo XVII. La última etapa de construcción se hizo entre 1691 y 1721.

Si Ixcatán es reconocido como pueblo originario tendría derecho a recursos públicos, a la defensa del territorio contra el despojo y eso fortalecería la organización comunal.