Tlaquepaque lleva pláticas sobre salud mental, adicciones y salud sexual a 50 escuelas

La Dirección de Salud Pública de San Pedro Tlaquepaque ha impartido pláticas sobre salud mental, prevención de adicciones y salud sexual en alrededor de 50 planteles educativos del municipio, como parte de una estrategia dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria.

De acuerdo con el director de Salud Pública, Mario Salinas Hernández, las jornadas buscan proporcionar información y herramientas para que niñas, niños y adolescentes tomen decisiones informadas sobre su bienestar físico y emocional.

“Estamos acudiendo a escuelas secundarias y preparatorias con temas de salud mental, prevención de adicciones y salud sexual. Abordamos temas como ansiedad, depresión y adicciones; además, en caso de que las y los jóvenes requieran apoyo, pueden acercarse al área de Psicología de la Cruz Verde para recibir atención y comenzar un proceso que les ayude a disminuir o superar alguna adicción”, explicó.

Según datos del municipio, desde el inicio de la actual administración más de 2 mil estudiantes han participado en estas actividades.

En las preparatorias, las sesiones incluyen información sobre infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente y métodos de prevención. Además, personal del área de COMUSIDA realiza pruebas gratuitas de hepatitis C, sífilis y VIH para quienes decidan participar.

Salinas Hernández señaló que diversos planteles han solicitado estas pláticas debido al interés por reforzar la prevención entre la población estudiantil. Agregó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el embarazo adolescente continúa siendo un desafío para las instituciones de salud.

“Las acciones preventivas son la mejor herramienta para llegar a las y los jóvenes y ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar”, afirmó.

El funcionario invitó a las escuelas interesadas en incorporar estas actividades a ponerse en contacto con la Dirección de Salud Pública para programar nuevas jornadas preventivas.