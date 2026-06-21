A Tonalá le hace falta contar con un Centro de Autismo

El presidente municipal Sergio Chávez busca atender a la niñez con autismo.

En Tonalá es muy necesario que se cuente con un Centro de Autismo para la atención de niñas y niños que viven en esa condición, informó el alcalde Sergio Chávez Dávalos.

Ante la falta de recursos del gobierno de Jalisco para atender a esa población, el gobierno de Tonalá tiene previsto usar parte de los 35 millones de pesos que iba a asignar para la construcción del nuevo rastro, para crear ahora un Centro de Autismo, atendido por el DIF municipal.

“Hay muchas cosas por hacer con el dinero. Por ejemplo, atender temas sociales, poder concluir todas las etapas que nos faltan del Hospitalito, nos urge un Centro de Autismo, que hay más de 400 niños en Tonalá, que el domingo me reuní con los familiares y dicen que no les dan el servicio en Zapopan porque son de Tonalá, porque están topados (saturados) estos centros en Zapopan”, dijo.

Sergio Chávez señaló que otro destino de los 35 millones de pesos podría ser para construir las etapas que le hacen falta al Hospitalito, edificado en forma reciente por el gobierno municipal de Tonalá.

El alcalde de Tonalá sostuvo que su municipio es discriminado por el gobierno de Jalisco, ya que por ejemplo en 2025 a Tlajomulco se le apoyaron con 5 mil 400 pesos para obras públicas por habitante, en promedio, mientras que a Tonalá únicamente se le asignaron 420 pesos por habitante, lo que pone en evidencia el trato diferenciado.

Chávez Dávalos dijo que, pese a que no recibe apoyo presupuestal por parte del gobernador Pablo Lemus, no se va a quedar callado para señalar esas injusticias.