Van dos policías de Zapopan detenidos por masacre de familia; las víctimas aparecieron en San Cristóbal de la Barranca

Policía municipal de Zapopan detenido por masacre de familia

Otro policía municipal de Zapopan fue detenido por el asesinato de cuatro integrantes de una familia, encabezada por un hombre que se dedicaba a hacer préstamos.

En total son cuatro los detenidos, entre ellos otro policía del mismo municipio y un hermano del prestamista. Las víctimas fueron el jefe de familia, de 35 años, una mujer de 34, una adolescente de 13 y un niño de 2 años y 9 meses. Otro pequeño, de 9 años, sobrevivió porque al parecer los criminales lo dieron por muerto.

El caso ocurrió la noche del 9 de julio de este año, en un domicilio en el poblado de La Magdalena, municipio de Zapopan, de donde, presuntamente por cometer un robo, un grupo de individuos armados se llevaron de la casa a las víctimas y tras darles muerte con disparos de arma de fuego, dejaron los cadáveres en un paraje cercano al kilómetro 23 de la Carretera Federal, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca.

El niño de 9 años habría salido del barranco en donde fueron dejados los integrantes de la familia y después fue auxiliado cuando deambulaba tras caminar varios kilómetros.

La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada se hizo cargo de las pesquisas y este miércoles logró la captura de Pablo “N”, como presunto participante activo en los hechos.

Unos días después del suceso, el pasado 14 de julio, tres personas fueron detenidas y vinculadas a proceso y prisión preventiva oficiosa por un año. Se trata de Mario Alberto “N”, José Ángel “N” y Christian Oswaldo “N”, quienes están señalados por el delito de desaparición forzada de personas agravada.