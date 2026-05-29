Capacitan a más de 3 mil trabajadores rumbo al Mundial 2026

Con la mira puesta en el Mundial de Futbol 2026 y en la oportunidad económica que traerá consigo, el Gobierno de Jalisco capacitó a 3 mil 200 trabajadoras y trabajadores de distintos sectores turísticos y de servicios mediante la estrategia “Yo También Juego”.

Negocios en Jalisco listos para el Mundial con la insignia “Yo También Juego” (Israel Soria)

La iniciativa, encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), incluyó a hoteles, restaurantes y conductores de plataformas de transporte, considerados clave para ofrecer una experiencia positiva a quienes visitarán el estado durante la justa mundialista.

A través de esta estrategia, las empresas participantes fortalecieron las capacidades de su personal en temas como hospitalidad, atención al cliente, inclusión y protección de niñas, niños y adolescentes.

La insignia “Yo También Juego” reconoce a los negocios que acrediten los cuatro módulos de capacitación y capaciten al menos al 70 por ciento de su plantilla laboral. Las empresas interesadas aún pueden sumarse al programa hasta el 26 de junio.

Negocios en Jalisco listos para el Mundial con la insignia “Yo También Juego” (Israel Soria)

“El objetivo es visibilizar la profesionalización de los servicios, aprovechar la derrama económica del Mundial y, sobre todo, que este conocimiento permanezca y no sea algo temporal, sino de largo plazo”, destacó Sugei Alejandro, Directora del Área de Proyectos Estratégicos y Transversales.

La estrategia fue impulsada por SEDECO en coordinación con la Secretaría de Turismo y los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan, además del respaldo de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), mediante la cual se impartieron los cursos en modalidad virtual.

Negocios en Jalisco listos para el Mundial con la insignia “Yo También Juego” (Israel Soria)

Con estas acciones, Jalisco busca consolidarse como uno de los estados mejor preparados para recibir visitantes durante el Mundial 2026 y dejar un legado de profesionalización más allá del evento deportivo.

PARA SABER

Las y los interesados pueden capacitarse de manera virtual:

enhttps://aprendercursos.plai.mx/