Corren en El Salto más de 600 personas en apoyo a la lucha contra el cáncer

Hubo más de 600 participantes

En un ambiente familiar y de unión, más de 600 personas participaron en la carrera “Aniversario de la Transformación”, organizada por el Gobierno Municipal de El Salto, que encabeza la presidenta Nena Farías. La actividad se realizó como parte de las acciones conmemorativas del mes del Combate al Cáncer, con el propósito de fomentar la salud, la prevención y la empatía entre la población.

El recorrido tuvo como punto de salida y meta la Plaza Principal de El Salto. Desde temprana hora, corredores, familias y servidores públicos se reunieron para sumarse a la iniciativa, vistiendo camisetas rosas y portando mensajes de esperanza.

Durante su intervención, la presidenta municipal destacó el carácter solidario del evento.

“Cada paso que dimos hoy representa la fuerza, la esperanza y la unidad de nuestra gente. En El Salto, transformar también significa cuidar la vida, acompañar y apoyar a quienes enfrentan la batalla contra el cáncer. Hoy corrimos con el corazón por ellas y ellos”, expresó Nena Farías.

En la jornada participaron también el DIF El Salto, la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección General de Deportes e instituciones de salud y asociaciones civiles, que instalaron módulos informativos para promover la detección temprana del cáncer, así como la orientación médica y el apoyo psicológico.

Carrera de El Salto. Participaron más de 600

El director general de Deportes, Gustavo Calvillo Flores, explicó que la carrera tuvo una finalidad solidaria y que los recursos recaudados se destinarán a apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

“Esta carrera con causa nos dará la oportunidad de ayudar a mujeres que padecen cáncer de mama, que están en la lucha de un proceso que es difícil, pero que no están solas. Esta semana vamos a reunirnos con la asociación civil Un Salto con Destino para programar la entrega de la ayuda que les haremos llegar producto de esta carrera. Se repartieron 50 mil pesos en premios; esperamos el año que viene subirle más y tener más competidores”, señaló.

El evento concluyó con la entrega simbólica de medallas a las y los corredores, así como con reconocimientos especiales a mujeres sobrevivientes del cáncer, quienes fueron aplaudidas por los asistentes.

Con esta actividad, el Gobierno de El Salto reafirma su compromiso con la promoción de la salud y la solidaridad social, impulsando acciones que fortalecen el tejido comunitario en torno a causas de alto impacto humano.