Tlaquepaque refuerza su seguridad con entrega de patrullas, equipo y uniformes por casi 100 millones de pesos

Con una inversión cercana a los 100 millones de pesos, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque fortaleció la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la entrega de nuevas unidades, equipo táctico y uniformes a todo su personal.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, acompañada del titular de la dependencia, Mario Silva Orozco, encabezó el acto en el que se dotó a la corporación de 35 camionetas 4x4, 20 motocicletas, 20 bicicletas eléctricas, 2 grúas, 3 autos sedán, más de 900 uniformes, chalecos balísticos, cascos con intercomunicador y equipos de radiocomunicación.

La alcaldesa destacó que la administración trabaja para brindar mejores condiciones a las y los policías, garantizando su equipamiento completo y de calidad.

“También se entregaron radios, cascos con intercomunicador, patrullas, bicicletas y motocicletas, porque con esto demostramos que atendemos las causas, pero también cuidamos y atendemos a nuestras y nuestros policías”, afirmó.

Laura Imelda subrayó que desde el inicio de su gestión la seguridad ha sido una prioridad, bajo la estrategia “Atención a las Causas”, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno.

“Atender a las personas en sus necesidades, recuperar espacios públicos, realizar brigadas, ferias y mesas de seguridad son parte de esta estrategia; sin embargo, como gobierno municipal no puedo dejar de lado la otra parte: proveer de manera suficiente y con calidad a las y los uniformados de esta secretaría, para que cuenten con lo necesario para realizar su trabajo todos los días en las calles y velar por la seguridad de las y los habitantes”, señaló.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró su compromiso de seguir reforzando las acciones para reducir los índices delictivos: “Vamos por mucho más”, enfatizó.