Reconoce Zapopan a comerciantes con hasta 20 años de trayectoria en mercados y tianguis

Ciento cincuenta comerciantes de mercados y tianguis de Zapopan recibieron reconocimientos por trayectorias de entre 10 y 20 años dedicadas a esta actividad.

El encuentro reunió a locatarias, locatarios y comerciantes de tianguis, a quienes el municipio reconoció por mantener durante años sus negocios y la relación cotidiana con las comunidades donde trabajan.

En representación del presidente municipal, Juan José Frangie Saade, la coordinadora general de Infraestructura de Comercio y Servicios Comunitarios, Alexis Calderón Unda, señaló que parte del trabajo de la administración ha consistido en acercarse directamente a los tianguis para conocer las necesidades de quienes los integran.

“Llevamos 62 tianguis recorridos, caminados por su servidora, por el equipo de tianguis, junto con todo nuestro equipo, para poderles acercar los programas que tenemos en Zapopan, para saludarlos y poder llevarnos todas las peticiones de primera mano”, aseguró.

En Zapopan existen 88 tianguis. De acuerdo con el municipio, entre las acciones realizadas en estos espacios se encuentra la instalación de baños públicos, gratuitos y disponibles tanto para comerciantes como para los vecinos.

José de Jesús Aguilar Herrera, representante de los comerciantes de mercados, agradeció el reconocimiento y destacó el esfuerzo que existe detrás de cada puesto o negocio.

“Agradezco a nuestro Gobierno de Zapopan, a la dirección de mercados por este reconocimiento que hoy se nos da. Detrás de cada negocio en el tianguis o mercado, hay años de esfuerzo, hay familias, hay personas que todos los días nos levantamos y trabajamos de una manera digna”, expresa.

Reconocen en Zapopan a tianguistas y mercaderes (Gobierno Zapopan)

Mercados, créditos y rehabilitación

Entre los compromisos señalados por la administración municipal está mantener una bolsa de 500 millones de pesos en créditos, los seguros para comerciantes y la rehabilitación de los ocho mercados que todavía faltan, con la meta planteada por el municipio de completar la rehabilitación de todos sus mercados.

Ana Isaura Amador Nieto, coordinadora general de Cercanía Ciudadana, destacó el papel que estos espacios tienen en la vida cotidiana de las colonias.

“Reconocemos profundamente que la labor del comerciante está mucho más allá de cualquier otra profesión, porque ustedes dan sustento a otras personas”, agregó.

Por su parte, Jaime Hafid Cerda Hernández, director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, explicó que los reconocimientos corresponden a comerciantes con entre 10 y 20 años de antigüedad.

El Proyecto Renovación de Mercados cuenta con una inversión de más de 60 millones de pesos. Hasta ahora, el municipio reporta trabajos en los mercados Atemajac, Las Flores, Volcanes, Constitución, Las Fuentes, Ciudad Granja, Lázaro Cárdenas (en su planta alta) y La Tuzanía.

A estas acciones se suma el programa “Tu Negocio en un Mercado”, mediante el cual el municipio reporta haber alcanzado el 100 por ciento de ocupación de los locales.

La administración también señaló que mantiene seguros contra accidentes para comerciantes y trabajadores y préstamos dirigidos a mujeres emprendedoras de los mercados. Además, se trabaja en la rehabilitación y balizamiento de las calles donde se instalan los tianguis, con la intención de mejorar las condiciones para comerciantes, peatones y habitantes de las zonas.

El reconocimiento entregado a los 150 comerciantes busca destacar la permanencia de quienes han convertido sus puestos y locales en una fuente de ingresos para sus familias y en parte de la actividad cotidiana de distintas colonias de Zapopan.