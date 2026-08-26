Tipifican como delito el reclutamiento; habrá cárcel de entre 5 y 15 años

Diputados que integran la Comisión legislativa avalaron el forma unánime el dictamen respectivo.

Tras diez meses de trabajo de consultas y diálogocon especialistas, colectivos ciudadanos y organismos internacionales, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobó por votación unánime el dictamen que crea el delito de reclutamiento en la entidad.

La propuesta, impulsada por la diputada de MC, Mónica Magaña desde agosto de 2025, crea un nuevo capítulo denominado “reclutamiento”, en el Código Penal del Estado y adiciona el artículo 196 Bis.

“Cometerá este delito quien, por cualquier medio, coaccione, engañe, instigue, induzca o capte a una persona para la comisión de un delito. La pena establecida será de 5 a 15 años de prisión”, establece el texto. Cuando el reclutamiento sea cometido contra niñas, niños y adolescentes, la sanción aumentará en una tercera parte.

Mónica Magaña señaló que la reforma permitirá atender un vacío legal que actualmente dificulta actuar ante casos en los que una persona ya fue captada, pero aún no se configura otro delito. “Hoy el Código Penal no tiene una sanción para esa aberrante conducta. Y que haya una omisión nos lleva a todas y a todos a la responsabilidad. No sólo es un problema de seguridad, es un problema de desarrollo humano en el que están arrebatándole a las niñas, niños y adolescentes su integridad física, psicológica y moral, salud”, afirmó.

Durante su intervención, Magaña retomó casos expuestos por la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en los que adolescentes han sido captados mediante redes sociales o falsas ofertas de trabajo y recuperados antes de ser explotados. La reforma también reconoce como víctimas a las niñas, niños y adolescentes reclutados y establece que la Fiscalía Estatal deberá aplicar un protocolo especializado y capacitar a su personal.

La tipificación penal forma parte de una estrategia más amplia, pues la legislación especializada en prevención y atención del reclutamiento ya avanzó también en la Comisión de Seguridad y Justicia.

“La tipificación sólo es una parte, sólo tipificarlo no resolvería este problema. Acompañado de un delito, de una pena clara, de un mensaje político y social muy claro a quien se atreve a reclutar a una niña y un niño o a cualquier persona, Jalisco está avanzando con una ley que establece un sistema, un protocolo de atención”, señaló la diputada local.

En la construcción del dictamen participaron las vicefiscalías de Personas Desaparecidas y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, representantes del Poder Judicial, UNICEF, especialistas y órganos técnicos del Congreso; Blanca Jacqueline Trujillo, vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, y Consuelo Rosario González, magistrada especializada en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En la aprobación de este dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales tambien estuvieron presentes, Santiago Herrera, representante de UNICEF México, y Guadalupe Burelo, representante de la asociación Fin de la Esclavitud México.

Ahora, el dictamen debe ser revisada y presentada a votación del Pleno del Congreso de Jalisco.