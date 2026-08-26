Actualizará Zapopan su informe sobre la Agenda 2030 con apoyo de ONU-Habitat

Zapopan actualizará su Informe Local Voluntario (ILV) sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con acompañamiento técnico y metodológico de ONU-Habitat.

El acuerdo fue formalizado por el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, y Fernanda Lonardoni, representante de ONU-Habitat para México, Cuba y Centroamérica, durante una reunión de trabajo en la que revisaron la agenda de desarrollo sostenible del municipio.

Los Informes Locales Voluntarios permiten a los gobiernos evaluar sus avances, detectar brechas y desafíos y utilizar esa información para orientar sus decisiones. Para el alcalde, recurrir a conocimiento especializado resulta necesario ante los problemas que enfrentan actualmente las ciudades.

“En la actualidad, las ciudades se enfrentan a problemas cada vez más complejos: agua, movilidad, vivienda, desarrollo urbano, seguridad. Y ante problemas complejos, las ocurrencias salen muy caras. Por eso necesitamos conocimientos, datos y ciencia. Necesitamos sentar en la misma mesa a especialistas y a quienes toman las decisiones públicas. Un buen Gobierno no es el que cree que sabe todo, es el que sabe rodearse de quienes saben”, agregó el Presidente.

Zapopan presentó en 2024 su primer Informe Local Voluntario, documento con el que sistematizó sus avances y contribuciones a los ODS. El informe fue presentado en Nueva York.

Para la actualización, ONU-Habitat revisará ese primer documento y realizará un diagnóstico sobre su estructura, uso de datos, narrativa y alineación con estándares internacionales, además de identificar fortalezas y áreas de oportunidad.

“Los Informes Locales Voluntarios son mucho más que ejercicios de reporte. Son una oportunidad para que los gobiernos locales miren su propio territorio con evidencia, reconozcan lo que funciona, identifiquen dónde persisten las brechas y definan dónde debemos concentrar los esfuerzos”, señaló Fernanda Lonardoni.

A partir de ese diagnóstico, ONU-Habitat proporcionará recomendaciones y una metodología actualizada. También habrá sesiones de trabajo y retroalimentación sobre la metodología, los contenidos y el uso de indicadores con información desagregada a escala local.

El proceso concluirá con una revisión técnica del ILV 2026 y acompañamiento en la preparación de su lanzamiento, explicó Arturo Altamirano, titular de la Dirección de Evaluación y Seguimiento del Ayuntamiento de Zapopan.

“En Zapopan entendemos la Agenda 2030 como una herramienta para tomar mejores decisiones y dar seguimiento a los resultados desde lo local. Con este segundo Informe Local Voluntario, y de la mano de ONU-Hábitat, buscamos revisar nuestros avances, identificar áreas de oportunidad y fortalecer las acciones que mejoran la vida de las personas”, afirmó.

El municipio cuenta además con un Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030, en el que participan representantes de la academia, sociedad civil, regidoras y regidores, dependencias municipales y estatales, así como otros actores.

La actualización del informe se realizará en el marco de proyectos de ONU-Habitat vinculados con la Iniciativa Global de las Ciudades Prósperas y La Nueva Agenda Urbana para Zapopan. El planteamiento parte de que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también debe evaluarse desde los territorios donde se aplican las políticas públicas.