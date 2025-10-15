Resalta Jalisco combate vs delincuencia y que no habrá impunidad para líder sindical vinculado a cártel

Pablo Lemus. El Gobierno de Jalisco reitera su compromiso de combate a la delincuencia y se pronuncia por que no halla impunidad en ningún caso, trátese de quien se trate

Tras la detención en Guadalajara de Nazario Ramírez Ramírez, líder transportista que ha sido señalado por el Gobierno Federal como operador de venta de droga y extorsiones para un cártel tanto en Tlajomulco de Zúñiga como en un municipio de Puebla, el gobernador Pablo Lemus aseguró que aquí no habrá impunidad en ese caso y que en nuestro estado sea quien sea, el que cometa un delito tiene que pagar ante la justicia.

El titular del Poder Ejecutivo de Jalisco se deslindó del líder del Frente Transportista de Jalisco por las fotografías en las que el ahora detenido aparece posando con él y afirmó que las autoridades estatales brindaron apoyo al Gobierno Federal y estuvieron al tanto del operativo.

“Estábamos enterados de la detención en una colonia de Guadalajara, en Jardines del Bosque, desde el día de ayer (martes) en la tarde, y, pues estuvimos apoyando este operativo”, (...) sí había algunos indicios de comportamientos no adecuados (del ahora detenido) que se habían dado en los últimos años, pero a través de este trabajo, de la Secretaría de Seguridad Federal se lograron obtener más pruebas y en Jalisco el que la hace la paga”, enfatizó el gobernador.

“Uno se toma fotografías con esas personas y es normal, no pasa nada. Yo la verdad es que no me acuerdo bien de él, yo sé reconocer a mis personas que conozco”, agregó Lemus.

También deslindó de las actividades delictivas y posible relación que se le achacan al líder sindical recién detenido, con el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Juan Huerta.

El gobernador manifestó que “no tenemos absolutamente ningún indicio de que Juan Huerta pudiera estar involucrado en absolutamente nada”.

REITERAN COMBATE FRONTAL VS LA DELINCUENCIA EN EL ESTADO

La administración estatal encabezada por el Gobernador Pablo Lemus Navarro ha reiterado que lleva a cabo una estrategia de seguridad que ha dado fuertes golpes a la delincuencia.

Ha enfatizado que a través de la Secretaría de Seguridad Jalisco, a cargo de Juan Pablo Hernández González, despliega sus actividades con apoyo de tecnología aplicada al análisis, rastreo, mapeo y geolocalización, gracias a lo cual ha desmantelado bandas criminales especializadas en robos violentos, extorsión y homicidios.

Resalta el gobierno estatal el desmantelamiento de un call center clandestino ubicado en la zona del vestir de la Calle Medrano, en el oriente de Guadalajara, desde donde se engañaba a ciudadanos al ofrecerles falsas ofertas a cambio de importantes depósitos de dinero.

Destaca además la captura de “Los Despachadores”, grupo que asaltaba gasolineras en los límites de Guadalajara y Tonalá; la banda de “El Costeño” especializada en el robo y distribución de vehículos en la Región Altos, así como la detención de “La Familia”, que realizaba cobro de piso en Teocaltiche, entre otras actividades ilícitas en la región.

Otra acción con la que el Gobierno de Jalisco ejemplifica su compromiso de combate a la delincuencia es la detención de una célula dedicada al robo de trailers en Tala y que operaba en la Región Valles.