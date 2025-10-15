Líder sindical ligado a cártel gestionaba adeudos de Arena Guadalajara con transportistas

Nazario Ramírez se codeaba con la clase política. Ahora está bajo una fuerte acusación

Nazario Ramírez Ramírez, líder del Frente Transportista de Jalisco, cuya detención fue anunciada este miércoles por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, realizaba gestiones en julio pasado para que se cubrieran adeudos que se tenían con transportistas de materiales para la construcción, relacionados con las obras de la Arena Guadalajara.

Según lo difundió el 10 de julio, el ahora detenido participó en una mesa de trabajo con autoridades del Gobierno de Guadalajara, con el objetivo de que se “actualizaran” pagos pendientes con integrantes del Frente Transportista de Jalisco derivados de los trabajos de edificación del centro de espectáculos, que en ese entonces se hallaba inconcluso.

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se… pic.twitter.com/j8UkSy2obf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 15, 2025

“Agradezco al Secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, y a la Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo, por la gestión hacia la obra” del señalado recinto, indicó en ese entonces el líder transportista, quien ahora está detenido y señalado como responsable de extorsión y venta de droga para un grupo delictivo que, extraoficialmente, se trata del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Se prevé se actualizarán los pagos a las y los transportistas por parte de los responsables de la edificación del espacio de entretenimiento, para así, agilizar su culminación”, aseguró el 10 de julio, Nazario Ramírez, tras la mesa de trabajo.

Nazario Ramírez (camisa blanca) con el secretario del Ayuntamiento, Manuel Romo, el día de la reunión en la que, según lo afirmó, hizo gestiones para que el gobierno municipal intercediera por adeudos de la Arena Guadalajara con transportistas

Consultado ese día por La Crónica de Hoy, el Gobierno de Guadalajara confirmó que Nazario Ramírez participó en una reunión en la Secretaría General del Ayuntamiento, pero dijo desconocer el acuerdo para gestionar el pago de los supuestos adeudos por parte del referido centro de espectáculos con los transportistas de materiales.

El líder transportista fue capturado ayer en la Colonia Jardines del Bosque, en la capital de Jalisco.