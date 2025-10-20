Supera expectativa primera Feria del Libro Tlajo 2025 con más de siete mil visitantes

Con una asistencia estimada de siete mil personas, la primera Feria del Libro Tlajo 2025 (FeliTlajo) concluyó con gran éxito tras dos días de actividades literarias, artísticas y culturales realizadas en la explanada de la cabecera municipal.

El encuentro, organizado por la Dirección de Cultura de Tlajomulco, dependiente de la Coordinación General de Cercanía y Corresponsabilidad Social, rebasó las expectativas al reunir a 20 editoriales, autores independientes, instituciones educativas y organismos públicos.

La directora de Cultura, Fabiola Serratos López, destacó la amplia participación de la comunidad y el respaldo de distintos sectores que hicieron posible el evento.

“Nos acompañaron escuelas, estuvieron centros universitarios; la UPZMG participó en casi todos los eventos. Tuvimos 20 editoriales y un stand de autores independientes, uno de artes visuales, así como stands de las OPDs, CENDI, INDAJO, UNASAM, el DIF y el Instituto de la Mujer”, señaló.

Durante los días 18 y 19 de octubre, la FeliTlajo 2025 ofreció 12 presentaciones de libros, seis conversatorios y mesas de diálogo, además de espectáculos de teatro, música y danza. También se realizaron actividades inclusivas dirigidas a la niñez y a personas con discapacidad visual.

“Tuvimos una presentación en braille y nos acompañó la escuela Helen Keller con niñas y niños con ceguera, durante la presentación del cuento Monstruación. Fue un ambiente muy familiar... También contamos con stands para las infancias y la colaboración de la Red de Bibliotecas de Tlajomulco”, agregó Serratos López.

El evento incluyó además un espacio para artesanos y comerciantes locales, quienes exhibieron y vendieron sus productos como parte de la estrategia municipal para impulsar el talento y la economía local.

Con este resultado, la administración encabezada por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez consolida un nuevo espacio anual para el fomento de la lectura y la participación ciudadana, con el respaldo de universidades, instituciones culturales y la sociedad civil.

Datos del evento:

Asistencia: alrededor de 7 mil visitantes

Duración: 18 y 19 de octubre de 2025

Sede: Explanada de la cabecera municipal (andadores Hidalgo y Zaragoza)

Participantes: 20 editoriales, autores independientes, artesanos y universidades

Organiza: Dirección de Cultura de Tlajomulco