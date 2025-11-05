Legisladores buscaban que Lemus escuchara a los ocho grupos parlamentarios, en su Primer Informe

María del Refugio Camarena, coordinadora del PRI y presidenta de la Jucopo. La legisladora espera que Lemus acuda al Congreso en otro momento.

La invitación que le hizo la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al gobernador Pablo Lemus Navarro, para presentar su Primer Informe de Gobierno, ante el pleno del Congreso, tenía el objetivo de que el mandatario jalisciense escuchará en forma directa a los ocho grupos parlamentarios representados en el Congreso de Jalisco.

Eso explicó la presidenta de la Jucopo, María del Refugio Camarena, diputada del PRI, quien señaló que no se busca un enfrentamiento político, sino un diálogo de frente. Sin embargo, no se pudo concretar y este jueves se realizará la sesión solemne a la que acudirá el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, en representación del Poder Ejecutivo.

“Es importante que escuche todas las expresiones políticas. Jalisco es el Congreso más plural del país, Jalisco es el Congreso con más expresiones políticas representadas, entonces, es importante que escuche a todas las expresiones políticas y es una buena manera –y yo siempre lo digo y lo diré- lo que falta es voluntad política y aquí está el Legislativo, con las puertas abiertas, ojalá que en próximas ocasiones sí pueda acudir”, explicó.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, confirmó que él entregará el documento del Primer Informe, este jueves a las 9 de la mañana en la Oficialía de Parte del Congreso y el gobernador hará una presentación ante sectores sociales, en el Museo Cabañas, a partir de las 11 horas.

“No. No es una negativa. La verdad es que es fast track la invitación que le hacen. Como ustedes saben, el gobernador está convocando a las 11 de la mañana, ya tiene semanas que se están corriendo las invitaciones para el acto solemne que tendremos a las 11 de la mañana en el Instituto Cabañas y se tenía previsto que el secretario de Gobierno esté entregando mañana el informe a las 9 de la mañana”, dijo Zamora.

En la sesión del pleno convocada por los diputados para este jueves, se presentará un posicionamiento por cada uno de los ocho grupos parlamentarios, sin la presencia del gobernador.