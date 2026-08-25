Cuestiona Laura Haro a Morena por respaldo a Rocha Moya

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, cuestionó el respaldo que integrantes de Morena mantienen hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y acusó al partido de intentar desviar la atención de los problemas que enfrentan sus propios gobiernos.

Durante una rueda de prensa, Haro señaló que desde Morena se han promovido movilizaciones en apoyo a Rocha Moya, por lo que pidió a la dirigencia del partido asumir una postura frente a lo que ocurre en Sinaloa.

La priista también cuestionó el silencio de dirigentes y representantes morenistas ante la situación en ese estado y sostuvo que los acontecimientos recientes evidencian, a su consideración, un desgaste dentro del partido.

PRI Kids lleva formación ciudadana a niñas y niños

En la misma rueda de prensa, Livier Téllez, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del PRI Jalisco, presentó los resultados de la tercera edición de PRI Kids, programa dirigido a acercar a niñas y niños a temas de participación ciudadana.

Durante las sesiones, los participantes conocieron aspectos relacionados con derechos humanos e inclusión y realizaron ejercicios prácticos como la creación de partidos políticos, campañas, debates y una elección con credenciales y funcionarios de casilla, con acompañamiento del IEPC y el INE.

El programa también incluyó actividades de primeros auxilios y una sesión sobre entrenamiento y cuidado de mascotas. Haro señaló que la formación busca que las nuevas generaciones conozcan su comunidad y tengan herramientas para participar en ella.

Como cierre de esta edición, los menores visitarán Los Colomos, donde conocerán sus manantiales y abordarán temas relacionados con el agua, los bosques, la biodiversidad, la flora y la fauna. La dirigente priista llamó a otros partidos políticos a impulsar actividades similares.