Atiende C5 Escudo Jalisco reporte de intento de “montachoques” en Zapopan

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) Escudo Jalisco atendió y acompañó a una automovilista que reportó ser víctima de amenazas y hostigamiento por parte de dos sujetos que simularon un percance vial en el municipio de Zapopan, en un hecho relacionado con la modalidad delictiva conocida como “montachoques”.

c5

La denuncia ingresó a la línea de emergencia 911, donde la afectada informó que un hombre a bordo de una motocicleta amarilla con negro le exigía descender de su vehículo, un Toyota Camry blanco. Según su descripción, el agresor —aproximadamente de 40 años y vestido con playera azul— conducía de manera agresiva, simulando un choque y amenazándola con un arma de fuego. La mujer también señaló la participación de un segundo individuo que actuaba como cómplice.

Tras recibir el reporte, los operadores del 911 activaron los protocolos correspondientes y solicitaron apoyo a la Comisaría de Zapopan. Elementos municipales confirmaron el incidente en la intersección de Boulevard del Rodeo y Escorial, donde se entrevistaron con las personas involucradas. Ninguna presentó lesiones y se informó que no habían logrado un acuerdo derivado del presunto percance vial. El hecho quedó a disposición de las autoridades para su debido seguimiento.

El C5 Escudo Jalisco recordó que este tipo de ilícitos representa un riesgo para la integridad física y emocional de las personas e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta. Ante la sospecha de encontrarse frente a un caso de “montachoques”, se recomienda permanecer dentro del vehículo con los seguros activados, evitar cualquier acuerdo inmediato bajo presión y solicitar apoyo directo al 911, manteniendo comunicación con los operadores mientras se arriba a un punto seguro.

La dependencia reiteró la importancia de reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a la línea de emergencia 911, así como utilizar el número 089 para realizar denuncias anónimas que contribuyan a la prevención y persecución de este tipo de delitos.