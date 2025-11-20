Guadalajara

La Alcaldesa destaca que la renovación devuelve al teatro su esplendor y lo convierte nuevamente en un espacio vivo para la comunidad artística y las familias tapatías

Entrega Vero Delgadillo renovación de Teatro Jaime Torres Bodet con inversión de 3.5 mdp

Por Samantha Lamas

