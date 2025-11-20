Nacional
Guadalajara
La Alcaldesa destaca que la renovación devuelve al teatro su esplendor y lo convierte nuevamente en un espacio vivo para la comunidad artística y las familias tapatías
Entrega Vero Delgadillo renovación de Teatro Jaime Torres Bodet con inversión de 3.5 mdp
Por
Samantha Lamas
noviembre 20, 2025 at 12:45p.m. GMT-6
Lo más relevante en México