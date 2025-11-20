Libran la cárcel 32 de los 40 detenidos por disturbios en Guadalajara

Familiar de uno de los detenidos dijo que tienen 20 años vendiendo fruta y negó que hubieran venido a hacer desmanes. FOTO: Redes sociales

Y la libraron. La tarde de este jueves 20 salieron del reclusorio de Puente Grande, 32 de los 40 adultos que fueron arrestados el sábado 15 tras una serie de disturbios ocurridos luego de la marcha de la Generación Z, y en los que hubo daños en el Congreso del Estado, Palacio de Gobierno y las estaciones del tren ligero en el Centro Histórico de Guadalajara.

Apenas este miércoles 19, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, declaró categóricamente que entre los 40 adultos arrestados, estaban 17 personas de alta peligrosidad y que se iban a quedar en prisión e iban “a ir cantando”, quién les pagó para que vinieran de Estado de México y Michoacán para hacer desmanes en Jalisco.

Al celebrarse la audiencia de vinculación a proceso, el juez a quien le corresponde el caso, determinó la libertad de 32 de los acusados, mientras que la situación de los ocho restantes estaba por ser definida y se presume, que ellos sí quedarán en prisión.

ACUSAN QUE DETUVIERON A VENDEDOR DE FRUTAS

Afuera de los juzgados de Puente Grande un hombre que dijo ser familiar de un detenido de nombre Luis Simón Salmerón, aseguró que ellos tienen más de 20 años en Guadalajara, que pertenecen a una etnia de Michoacán y que se dedican a vender fruta, por lo que negó que al menos en este caso, se tratara de gente pagada para venir a Jalisco y provocar disturbios.