Refuerza Prepa 4 de la UdeG su seguridad ante amenaza difundida en redes

La Escuela Preparatoria 4 de la Universidad de Guadalajara informó que activó acciones inmediatas luego de conocer una amenaza de agresión contra integrantes de la comunidad escolar, difundida a través de redes sociales.

La institución señaló que la seguridad de estudiantes, profesores y trabajadores es la prioridad, por lo que se actuó desde el primer momento en coordinación con autoridades universitarias y gubernamentales.

“A nuestra comunidad y al público en general, queremos informarles que la seguridad de nuestra comunidad universitaria es lo más importante. Tengan la certeza de que estamos dedicando todos nuestros recursos institucionales para garantizar que la Preparatoria No. 4 siga siendo un espacio de aprendizaje seguro y pacífico”, exponen en comunicado.

Entre las medidas adoptadas se encuentra una investigación cibernética a cargo de áreas universitarias especializadas, con el fin de identificar el origen de los mensajes y a la persona responsable de generarlos y difundirlos.

La preparatoria también inició un proceso formal ante la Comisión de Responsabilidades del Sistema de Educación Media Superior para determinar las sanciones académicas y administrativas correspondientes.

Como parte de este procedimiento se dictaron medidas cautelares para docentes y alumnos eventualmente involucrados, con el objetivo de proteger a las posibles víctimas y mantener un entorno seguro.

En materia de seguridad, el plantel reforzó la vigilancia con apoyo de la Coordinación de Seguridad Universitaria y solicitó presencia adicional de la Policía Estatal y Municipal en el perímetro de la escuela.

La institución presentó además una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco para la apertura de una carpeta de investigación y la definición de responsabilidades legales.

La comunidad escolar fue llamada a evitar la difusión de información no confirmada y a facilitar las indagatorias en curso. Las clases y actividades administrativas continúan de manera regular bajo protocolos de supervisión.

Para las familias que decidan no enviar a sus hijos al plantel, se habilitó atención virtual sin afectar el registro de asistencias, previo aviso a las autoridades escolares. Los trabajos finales y exámenes se mantendrán en las fechas ya programadas.

La Preparatoria 4 reiteró que se están utilizando todos los recursos institucionales necesarios para mantener condiciones de seguridad dentro del plantel.