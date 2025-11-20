Tlajomulco conmemora el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con desfile cívico

Tlajomulco realizó este 20 de noviembre su tradicional desfile con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, jornada que reunió a miles de niñas, niños, jóvenes, familias y autoridades en las principales calles del municipio.
Instituciones educativas de distintos niveles, agrupamientos de seguridad, cuerpos cívico-militares y asociaciones deportivas integraron los contingentes que avanzaron para rendir homenaje a las y los protagonistas del movimiento revolucionario.
El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó el evento acompañado por integrantes de su gabinete y servidores públicos. En su mensaje, subrayó el valor histórico de la fecha y la participación de la comunidad escolar.
“Hoy Tlajo se llena de orgullo porque celebramos una de las fechas más importantes de nuestra historia: el 20 de Noviembre… Este desfile no es solo tradición; es un homenaje a quienes defendieron la justicia, la libertad y la dignidad del pueblo mexicano”, expresa.
El alcalde agradeció la colaboración de escuelas, del Sistema DIF Tlajomulco, del COMUDE, de agrupaciones charras y de las áreas municipales involucradas en la organización. Señala que la presencia de niñas, niños y jóvenes contribuye a fortalecer la educación cívica y a mantener viva la memoria histórica.
La participación concluyó en un ambiente festivo, con el reconocimiento de vecinas y vecinos al esfuerzo de estudiantes, docentes, entrenadores, contingentes deportivos y agrupamientos cívicos. El desfile cerró la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana en el municipio.