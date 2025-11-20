Tlajomulco inicia campaña JugueTlajo 2025 con meta de recaudar 20 mil juguetes

La plaza principal de Tlajomulco fue sede del arranque de JugueTlajo 2025, campaña que este año tiene como objetivo reunir 20 mil juguetes para niñas y niños de zonas con mayor rezago. El evento congregó a familias, agrupaciones musicales y voluntarios que participaron en la jornada de recaudación.

Durante su intervención, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destaca la importancia de la colecta para apoyar a infancia en situación de vulnerabilidad.

“Cada regalo significa la sonrisa de un niño que, en muchas ocasiones, no pasa una Navidad ni siquiera con un plato de comida, mucho menos con un regalo. […] La justicia social inicia cuando quienes tenemos un poquito podemos compartirlo con los demás”, expresa.

La celebración reunió a artistas y grupos locales que ofrecieron presentaciones de manera gratuita con el propósito de incentivar la participación ciudadana. El alcalde agradeció el apoyo del Voluntariado y del personal del DIF municipal.

Por su parte, la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman, invita a la ciudadanía a sumarse donando juguetes no bélicos para alcanzar la meta establecida.

“Hace un año fueron 13 mil juguetes; hoy vamos a lograr la meta, queremos llegar a 20 mil. Esto es gracias al apoyo de las familias que están aquí presentes y que vinieron a traer su granito de ayuda”, dijo.

La directora del DIF municipal, Anabel Rubio, reconoció el trabajo de las áreas involucradas y la colaboración de artistas que participaron sin costo. Señaló que la campaña se desarrolla con la intención de colocar al centro las necesidades de la niñez del municipio.