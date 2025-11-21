Captura Fiscalía a presunto homicida de dos adolescentes y una mujer adulta

Brian Misael "N" está acusado de asesinar a 3 personas

El presunto autor del asesinato de tres personas, ocurrido en septiembre en la Colonia Las Juntas, municipio de San Pedro Tlaquepaque, fue detenido y vinculado a proceso, según informó la Fiscalía del Estado.

Brian Misael “N” es el sujeto capturado, quien debe afrontar cargos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, pues además de las tres personas muertas, hubo una cuarta víctima que resultó herida de gravedad.

El crimen por el que dicho individuo está preso, fue conocido por las autoridades, a las 3:50 am del lunes 8 del pasado mes de septiembre, cuando se reportó que en un terreno baldío ubicado al lado de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en el cruce de las calles Rivera y Lauro Badillo, en la Colonia Las Juntas, había una mujer adulta, así como una adolescente y un muchacho también menor de edad que fueron muertos a balazos.

Aparte, se reportó que cerca de esa escena del crimen, en la confluencia de las calles Rivera y San Jorge, estaba otra mujer, de 18 años de edad, herida de bala y con golpes en la cara.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia realizó las indagatorias y tuvo avances en el esclarecimiento del caso.

Esa instancia determinó que el día de los hechos, cuando las víctimas estaban en un billar del cual se iban a trasladar a un domicilio particular y, al decidir retirarse, las abordaron los ocupantes de un vehículo, entre ellos Brian Misael “N”, quienes se ofrecieron a llevarlas a donde iban.

Durante el trayecto una de las víctimas se puso a grabar con su teléfono celular y esto generó molestia del ahora detenido, por lo que comenzaron a discutir.

Las víctimas pidieron bajar del automóvil, por lo que quien manejaba se detuvo en un predio baldío en la colonia Las Juntas, pero Brian Misael sacó un arma de fuego y disparó contra las víctimas causándole la muerte a tres de ellas y dejando herida a la otra joven.

Cuando se reunieron los elementos de prueba para demostrar la presunta participación del sujeto señalado, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra y con base en ella se le detuvo.

A la par de que le dictó auto de vinculación a proceso a Brian Misael “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, el juez le impuso prisión preventiva oficiosa por un año, en tanto se realiza la investigación complementaria y se emite una sentencia.