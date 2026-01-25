Tenían hacinados a 52 perros en departamento de Infonavit Estadio; Fiscalía los aseguró

Perros rescatados por la Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía de Jalisco informó que aseguró poco más de medio centenar de perros que se hallaban hacinados dentro un departamento de la colonia Infonavit Estadio, en respuesta a una denuncia anónima.

Personal de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social, así como de la Unidad de Delitos Varios y de la Agencia 5 del Ministerio Público de Crueldad Animal, fue el encargado de atender y acudir a verificar el caso reportado por la ciudadanía.

“Una vez en el lugar, las y los Policías de Investigación corroboraron que dentro del inmueble se encontraban decenas de perros de diferentes tallas, razas y edades, en visibles malas condiciones”, señaló en un comunicado la Fiscalía de Jalisco.

“Por tal motivo, se solicitó el apoyo de Protección Animal del municipio de Guadalajara, cuyos médicos veterinarios confirmaron las malas condiciones en la que se encontraban los animales”, agregó la dependencia estatal.

A los moradores del departamento se les solicitó la entrega de los caninos, pero se negaron; entonces se abrió una carpeta de investigación y el Ministerio Público de Crueldad Animal tramitó una orden de cateo para ingresar a la finca.

Finca allanada para rescatar a canes en malas condiciones

La orden se obtuvo al día siguiente y se desahogó el pasado 22 de enero, por parte de policías de Investigación, elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de Protección Animal de Guadalajara, “bajo el mando y conducción” del Ministerio Público.

Así, se allanó el inmueble y se aseguraron los 52 caninos que se encontraban dentro del departamento, en malas condiciones, desnutridos y con falta de movilidad.

Todos los animales rescatados fueron trasladados a las instalaciones de Protección Animal en Guadalajara, donde se realizan los dictámenes periciales y reciben las atenciones veterinarias para su recuperación, con el objetivo de iniciar en los sucesivo, un protocolo de adopción responsable.

“Se exhorta a la ciudadanía a acudir a las unidades de protección animal de los municipios para adoptar de manera responsable a los animales rescatados”, señaló la Fiscalía.