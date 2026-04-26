Aseguran invernadero casero de mariguana en finca abandonada de Zapopan

Invernadero de mariguana

Después de observar a dos individuos que hacían un intercambio de macetas, elementos del Grupo de Operaciones Tácticas, de la Secretaría de Seguridad Jalisco, descubrieron una finca abandonada utilizada como invernadero casero para el cultivo de mariguana.

Los oficiales patrullaban por la Avenida Mariano Otero y Pedro Simón Laplace, de la Colonia Paseos del Sol, en Zapopan, cuando vieron a los dos hombres quienes al darse cuenta que los uniformados se dieron cuenta de que intercambiaban macetas, se echaron a correr y pudieron escapar tras una persecución.

Sin embargo, los agentes estatales regresaron y detectaron en el cruce ya señalado, una vivienda con la puerta abierta, desde donde se apreciaban a simple vista cientos plantas de mariguana, varias de las cuales estaban en macetas.

Mariguana en un invernadero casero clandestino

Los oficiales aseguraron el perímetro y solicitaron mando y conducción a un agente del Ministerio Público, quien ordenó el resguardo hasta la ejecución de una orden de cateo, que se llevó a cabo este sábado 25 de abril, y entonces se confirmó que se trataba de un invernadero casero clandestino.

En el inmueble se aseguraron una mochila, un arma de fuego de utilería, dos bolsas con más de 200 gramos de mariguana así como más de 300 pequeñas plantas y matas maduras de mariguana.

El seguimiento de las pesquisas quedó a cargo de la Fiscalía General de la República.