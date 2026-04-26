Para exigir que el IMSS no se fusione, sindicatos de la FROC harán marcha el 1 de Mayo

Antonio Álvarez Esparza, líder de la FROC, en la marcha de 2025.

En el contexto del 1 de Mayo Día Internacional del Trabajo, la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) en Jalisco, realizará una marcha en la que expresarán diversos reclamos a temas que deben atender las autoridades, informó el dirigente de esa central sindical, Antonio Álvarez Esparza.

Durante la marcha, los trabajadores afiliados a la CROC, entre quienes hay obreros de maquiladoras, taxistas, comerciantes ambulantes, empleados de comercio y trabajadores de aseo público, expresarán su rechazo al plan del gobierno federal de aglutinar en un solo sistema de salud a todos los derechohabientes del IMSS, el ISSSTE y Petróleos Mexicanos.

“El denominado Seguro de Salud Universal afectará más a los usuarios del IMSS que, cada día, cuenta con menos posibilidades para atender a las y los derechohabientes”, expresó Álvarez Esparza.

Otro tema en el que centrarán sus reclamos los trabajadores es en el riesgo que corren por el uso del dinero que han ahorrado en las Afores.

“Sí nos manifestaremos enérgicamente ante los abusos de algunos niveles y personas del gobierno que despojan a millones de personas, de sus ahorros al disponer, autoritariamente de los recursos de las Afores”, advirtió el líder estatal de la FROC-CONLABOR.

Desde temprana hora del viernes 1 de mayo, a partir de las 7.00, los trabajadores se concentrarán en la sede de la FROC-CONLABOR Jalisco, en el cruce de las calles Medrano y 5 de mayo, en el barrio de Analco, en Guadalajara.

A las 8.00 de la mañana, encabezados por dirigentes sindicales, se iniciará la marcha avanzando por la calle 5 de mayo hacia el sur. Caminarán hasta la avenida Revolución donde girarán a la derecha hacia el poniente. Cruzarán la calzada Independencia y seguirán hasta la calle Corona.

Aquí doblarán hacia la derecha, rumbo al norte y, en la confluencia de las calles Pedro Moreno y Corona, estará un estrado frente a Palacio de Gobierno, donde se colocarán autoridades de los tres niveles de gobierno, diversos representantes de sectores sociales y dirigentes sindicales.

Los trabajadores y trabajadoras froquistas concluirán su manifestación frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

La marcha se hará “con respeto y civilidad” y en el recorrido también habrá pronunciamientos de protesta por el grave deterioro del poder adquisitivo de los salarios, ante el alza de los precios de la canasta básica, sobre todo el aumento en alimentos, combustibles y transporte público.

Se espera la participación de alrededor de cinco mil trabajadores de la FROC.