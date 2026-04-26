Concurso Estatal de Arquitectura premia propuesta arquitectónica e integración al patrimonio

El Concurso Estatal de Arquitectura, impulsado por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) en coordinación con la Secretaría de Cultura y el Fideicomiso del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FEFCA), destacó por la calidad de las propuestas participantes y su enfoque en la integración urbana.

Ceremonia de premiación del Concurso Estatal de Arquitectura

Más de 58 proyectos compitieron por diseñar un edificio de oficinas públicas en el primer cuadro de Guadalajara, reconociéndose a los tres primeros lugares con premios económicos.

El proyecto ganador, titulado “Primer Cuadro”, fue desarrollado por el arquitecto Paulino Di Vece, quien planteó un espacio emblemático que apuesta por la intervención contemporánea en una zona de alto valor histórico. El autor explicó que su propuesta busca detonar nuevas dinámicas urbanas y generar un punto de referencia arquitectónico en el corazón de la ciudad.

Ceremonia de premiación del Concurso Estatal de Arquitectura

Juan Partida Morales, Director General del IPEJAL, subrayó que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia del organismo para consolidar inversiones que fortalezcan sus finanzas. Señaló que la incorporación del inmueble ubicado en la calle Independencia 300 responde a la oportunidad de aprovechar la revitalización del Centro Histórico y generar rentabilidad patrimonial en beneficio de sus afiliados.

Por su parte, Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura, destacó que el concurso representa un ejercicio de corresponsabilidad entre autoridades, especialistas y ciudadanía, garantizando el cumplimiento de los criterios de la Ley de Patrimonio.

Ceremonia de premiación del Concurso Estatal de Arquitectura

En el evento también estuvieron presentes Lilliane Ponce Gutiérrez, Presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura; Rossana Gutiérrez, integrante del jurado; Rafael Orendain Parra, Secretario de Administración del Gobierno de Jalisco; y Juan Carlos Arauz Abarca, Titular de la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara.