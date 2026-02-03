Entregan vehículos y equipo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

. El gobernador Pablo Lemus en el evento.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la entrega de 47 nuevos vehículos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), además de uniformes y equipo especializado de laboratorio, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la institución.

Durante el acto, el mandatario subrayó la importancia de brindar un servicio más eficiente y humano a la ciudadanía, especialmente a las familias que han perdido a un ser querido. Lemus Navarro hizo un llamado a las y los trabajadores del IJCF para que su labor se realice con sensibilidad y respeto hacia quienes atraviesan procesos de duelo.

El gobernador destacó que la desaparición de personas en México no debe quedar en el olvido, y que la prioridad es atender a quienes han sufrido directamente esta problemática: madres, padres y familiares que integran los colectivos de búsqueda. Señaló que la entrega de vehículos y equipamiento responde a una petición expresa de dichos colectivos, quienes buscan mejores condiciones para continuar con su labor.

Asimismo, Lemus Navarro enfatizó que estas herramientas permitirán atender de manera más ágil y efectiva todas las regiones del estado, fortaleciendo la capacidad de respuesta del IJCF. Con ello, se busca dar acompañamiento y respaldo a los colectivos que, día a día, trabajan en la búsqueda de sus seres queridos y requieren del apoyo institucional para avanzar en sus esfuerzos.