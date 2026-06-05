Jalisco

Quedaron grabados en video cuando ingresaron al negocio en Jardines de la Cruz y mientras uno de ellos agredía y sometía a la víctima el otro se apoderaba de dinero

Caen adolescentes que asaltaron e hirieron a adulto mayor en tienda de abarrotes

Por Ignacio Pérez Vega
Los dos menores quedaron bajo arresto

Tienen 17 y 14 años de edad los adolescentes que fueron grabados en una cámara de video cuando asaltaron y agredieron a un hombre de la tercera edad en su tienda de abarrotes; la Fiscalía del Estado informó que ambos menos fueron capturados mediante un operativo que desplegó junto con la Policía de Guadalajara, el sistema C5 y la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

El atraco, que se viralizó en redes sociales, ocurrió el miércoles 3 de junio poco antes de las 5:00 de la tarde, según quedó registrado en la cámara de seguridad del negocio ubicado en Avenida Fray Andrés de Urdaneta y Calle Isla Carolina, en la Colonia Jardines de la Cruz.

Menores de edad robaron tienda en Guadalajara

Los menores, referidos por la Fiscalía como adolescente “B” y adolescente “C”, ingresaron al establecimiento y tomaron un cuchillo del mostrador para amagar al despachador para despojarlo del dinero en efectivo, que, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía fueron mil pesos.

Hubo un forcejeo entre la víctima y uno de los adolescentes, quienes cayeron al suelo, y ante los gritos del adulto mayor pidiendo ayuda, los dos adolescentes se retiraron del lugar.

Menores de edad robaron tienda en Guadalajara

Después de conocer del caso y a través de un operativo interinstitucional, coordinado por la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley, de la Fiscalía de Jalisco, los dos menores fueron localizados y capturados en cumplimiento a órdenes de aprehensión.

Se dijo que como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones físicas y una crisis nerviosa, por lo que tuvo que recibir atención médica.

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