Caen adolescentes que asaltaron e hirieron a adulto mayor en tienda de abarrotes

Los dos menores quedaron bajo arresto

Tienen 17 y 14 años de edad los adolescentes que fueron grabados en una cámara de video cuando asaltaron y agredieron a un hombre de la tercera edad en su tienda de abarrotes; la Fiscalía del Estado informó que ambos menos fueron capturados mediante un operativo que desplegó junto con la Policía de Guadalajara, el sistema C5 y la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

El atraco, que se viralizó en redes sociales, ocurrió el miércoles 3 de junio poco antes de las 5:00 de la tarde, según quedó registrado en la cámara de seguridad del negocio ubicado en Avenida Fray Andrés de Urdaneta y Calle Isla Carolina, en la Colonia Jardines de la Cruz.

Menores de edad robaron tienda en Guadalajara

Los menores, referidos por la Fiscalía como adolescente “B” y adolescente “C”, ingresaron al establecimiento y tomaron un cuchillo del mostrador para amagar al despachador para despojarlo del dinero en efectivo, que, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía fueron mil pesos.

#EnLaMiraGN Hasta nuestras redes llegó este video en el que se muestra como un hombre que se encontraba atendiendo su tienda de abarrotes es abordado por un par de "ratas de dos patas", dos adolescentes que intentaron despojarlo con lujo de violencia del dinero de las ventas.… pic.twitter.com/dJuPJJxNHV — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) June 4, 2026

Hubo un forcejeo entre la víctima y uno de los adolescentes, quienes cayeron al suelo, y ante los gritos del adulto mayor pidiendo ayuda, los dos adolescentes se retiraron del lugar.

Menores de edad robaron tienda en Guadalajara

Después de conocer del caso y a través de un operativo interinstitucional, coordinado por la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley, de la Fiscalía de Jalisco, los dos menores fueron localizados y capturados en cumplimiento a órdenes de aprehensión.

Se dijo que como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones físicas y una crisis nerviosa, por lo que tuvo que recibir atención médica.