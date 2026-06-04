Aprueban reformas constitucionales en materia de transparencia

La presidenta del Congreso, Alondra Fausto (PRI) observa el tablero electrónico de votación.

El Congreso del Estado aprobó en forma unánime, con 33 votos a favor, realizar reformas a la Constitución del Estado en materia de transparencia, en donde se hacen ajustes para clarificar quien debe ser el ente garante que conocerá de los recursos de revisión cuando se niega alguna información, en el caso de los partidos políticos, los sindicatos y las universidades.

En el caso de los partidos políticos, quien deberá atender reclamos ciudadanos en materia de transparencia, será la Comisión de Transparencia del INE y no el IEPC. Para los sindicatos que manejan dinero público, el organismo revisor será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. En tanto que en el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el dictamen establece que la propia institución atenderá los recursos legales que presenten los particulares.

Otro cambio establece que los tres integrantes de la Agencia de Transparencia -próxima a crearse y que estará bajo la tutela de la Contraloría del Estado- serán ratificados por mayoría calificada del Congreso, a partir de una terna que enviará a los diputados el gobernador Pablo Lemus.

El coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado Bastidas, resaltó que hubo acuerdo de todas las bancadas, tras diversas semanas de negociaciones.

“El acuerdo es generar un órgano colegiado desconcentrado de la Contraloría Estatal (Agencia de Transparencia). Hoy haremos la reforma constitucional correspondiente para que, una vez que transcurra el término de que vaya a los municipios y regrese la reforma constitucional, avancemos en el tema de las leyes secundarias que estamos trabajando en paralelo y eso queda resuelto el día de hoy”, explicó.

De esta forma, las reformas avaladas por los diputados, deberán ser votadas ahora por la mitad más uno de los 125 ayuntamientos, para que entren en vigor.

Será hasta entonces, cuando el Congreso aprobará las reformas secundarias que crearán la Agencia de Transparencia, que suplirá en parte la labor que tenía el extinto Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei).

El diputado de Morena, Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, fue quien explicó las reformas en materia de transparencia aprobadas en la sesión del pleno.

“El día de hoy habrá unos ajustes de carácter constitucional, en materia de transparencia, principalmente tiene que ver con una resolución en la que se nos ordena que tengamos modificaciones en materia de organismos garantes en materia electoral, que no tiene que ser el IEPC, sino el INE y en materia laboral es la Junta Federal (Centro de Conciliación Laboral) quienes tendrán la responsabilidad de ser órganos garantes”, dijo Barragán.

Hay que recordar que desde el 15 de enero se venció el plazo para que el Congreso apruebe las reformas secundarias en materia de transparencia y de protección de datos personales.

Por ello, habrá que esperar aún varios días más para completar el tema pendiente de transparencia en Jalisco. Por lo pronto, la Contraloría estatal sigue atendiendo los asuntos de transparencia relativos al Poder Ejecutivo y los ayuntamientos.