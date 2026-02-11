Quieren diputados que les informen por qué se reabrió una fosa clandestina en Oblatos

Acudieron seis de ocho diputados a la sesión de la Comisión Especial de Atención a Desaparecidos.

La Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso pedirá un informe a la Fiscalía Estatal y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) sobre las razones por las que se reabrió una fosa clandestina de inhumación, situada en un predio en el cruce de las avenidas Circunvalación y Plutarco Elías Calles, en la colonia Balcones de Oblatos.

La petición la hizo la diputada de Morena, Itzul Barrera, quien solicitó que se informe a los diputados de los hallazgos que se den en el lugar. La solicitud recibió el respaldo de los seis legisladores asistentes a la sesión.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fue quien notificó de la reapertura de esa fosa, donde en abril pasado se encontraron tres cadáveres con una antigüedad de alrededor de tres años. Sin embargo, a ellos no se les avisó por parte de las autoridades para estar pendientes de los trabajos en el lugar.

La diputada Itzul Barrera dijo que para evitar que se genere desinformación, se tiene que rendir un informe detallado.

“El día de ayer (martes) se encontró una fosa en Oblatos, en Guadalajara. Es una fosa que ya había sido anteriormente explorada, pero los colectivos avisaron que nuevamente está abierta, en trabajos, y quiero solicitar a Ciencias Forenses a ver en qué estado se encuentra esa fosa, qué han encontrado, porque no quisiera que pasara lo mismo que sucedió en el predio Las Agujas (en Zapopan) que hemos estado conociendo ‘pedazos’ de información, a través de notas”, precisó.

El colectivo Guerreros Buscadores refirió que personas anónimas les dijeron que ahí puede haber más cuerpos.

Durante la sesión de la Comisión Especial se acordó que este lunes 16 de febrero, los diputados que integran esa instancia harán una visita a las instalaciones del IJCF. El propósito es dar seguimiento a las acciones del organismo para atender la crisis forense que se vive en Jalisco.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, presidenta de la Comisión, informó que se hizo un exhorto a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y al IJCF, para que se capacite al personal de esas instancias en materia de atención integral a víctimas de desaparición. La idea es que apliquen la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 en trato digno y respetuoso hacia víctimas y familiares.