Indignación ante respuesta de autoridades a muerte de tres mujeres

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Tras los recientes feminicidios registrados en Puerto Vallarta, TikTok se ha convertido en una de las principales plataformas donde mujeres y usuarias de distintas partes del país expresan indignación, preocupación y cuestionamientos hacia la respuesta de las autoridades estatales.

La conversación se intensificó luego de que la Fiscalía de Jalisco informara que, hasta el momento, no existen elementos de prueba ni evidencia científica que permitan sostener la hipótesis de un feminicida serial en el municipio, pese a que entre el 10 y el 21 de mayo tres mujeres fueron localizadas sin vida en hechos distintos.

Aunque la dependencia insistió en que cada caso es investigado de manera independiente y que no existen indicios que vinculen los crímenes, la postura generó una reacción inmediata en redes sociales, particularmente en TikTok, donde decenas de videos acumulan miles de reproducciones y comentarios de personas que consideran insuficiente el mensaje institucional.

Más allá de debatir si los casos están relacionados o no, muchas usuarias han centrado la discusión en la violencia feminicida y en la percepción de inseguridad que generan tres asesinatos de mujeres ocurridos en un periodo de apenas 11 días.

“¿De verdad creen que eso nos hace sentir más seguras?”, cuestiona una usuaria en uno de los videos más compartidos.

“Nos dicen que no hay un asesino serial, pero siguen siendo tres mujeres asesinadas. Eso debería ser suficiente para alarmarnos”, señala otra publicación.

“Parece que están más preocupados por aclarar que no hay relación entre los casos que por explicar qué está pasando”, comenta una creadora de contenido en un video que generó cientos de reacciones.

La ironía también ha sido una constante en las publicaciones. Frases como “Qué alivio, no es un asesino serial, solo tres feminicidios” o “Entonces no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad?” se han replicado en comentarios y videos que critican la comunicación de las autoridades.

Además de los cuestionamientos a la Fiscalía, varias usuarias han manifestado inconformidad por lo que consideran una escasa cobertura nacional de los hechos. En los comentarios de TikTok abundan mensajes que comparan la atención mediática que ha recibido el caso con la difusión que han tenido otros hechos de violencia en el país.

“Estoy viendo más información en cuentas de Estados Unidos que en medios nacionales”, escribió una usuaria.

“¿Cómo es posible que tres mujeres asesinadas en un destino turístico internacional no estén ocupando titulares todos los días?”, cuestionó otra.

La discusión también ha dado paso a reflexiones sobre la seguridad de las mujeres en Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Algunas creadoras de contenido han señalado que el temor no disminuye por el hecho de que los casos no estén conectados, sino que aumenta al considerar que podrían tratarse de agresores distintos.

“No es uno, son tres casos. Eso es precisamente lo que preocupa”, expresa una usuaria en un video que ha sido ampliamente compartido.

Mientras las investigaciones continúan, TikTok se ha consolidado como un espacio donde las mujeres no solo comparten información sobre los casos, sino también exigencias de justicia, transparencia y resultados concretos por parte de las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.