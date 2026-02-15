Instalan Comisiones de Diputados para supervisar al Transporte y a la Verificación Vehicular

Claudia Murguía Torres, lideresa de la Bancada del PAN en el Congreso. En seis meses dirán si se justifica o no el alza a $14 en el transporte.

El Congreso de Jalisco aprobó crear dos comisiones especiales temporales para dar seguimiento al Transporte Público y a la Verificación Vehicular.

La Comisión del Transporte tendrá una vigencia de seis meses, tiempo al cabo del cual, se dirá si hay elementos objetivos y legales para que se de el aumento a 14 pesos. De no existir esas condiciones, el gobernador Pablo Lemus tendría que regresar el costo del pasaje a 9.50 pesos, explicó la diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, quien presidirá la Comisión legislativa, la cual estará integrada por las otras siete bancadas parlamentarias.

“Nuestra función única y principal es abordar todos los aspectos que tienen que ver con la decisión que tomó el Ejecutivo de aumentar la tarifa del transporte público de 9.50 a 14 pesos. Prácticamente todos los grupos parlamentarios hemos señalado cuestiones muy de fondo. Yo en particular, y el PAN en particular, y claro que va a ser uno de los puntos de debate y de estudio en la Comisión, abordamos lo que prevé la Constitución de 2020 como un derecho constitucional: el derecho al transporte público”, dijo.

Un tema del cual no se dará el aval del Congreso para ello, es que la Tarjeta La Única, no puede ser obligatoria para que los usuarios reciban el subsidio y puedan pagar 11 pesos el boleto.

Los subsidios no se pueden condicionar, aseguró Claudia Murguía. El programa para obtener la tarjeta “es un exceso”.

La legisladora panista aclaró que se invitará a los trabajos de la Comisión, al Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte.

“Si queremos encontrar documentos precisos, técnicos y actualizados, claro que tenemos que contar con su voz (la del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte). La Comisión va a ‘jalar’ todos los proyectos, acuerdos e iniciativas que tengan que ver con el aumento a la tarifa y si en seis meses de trabajo de la Comisión, se considera que no se justifica el aumento de la tarifa, por medio de este Congreso se exhortará al Ejecutivo para que entonces pueda regresar al costo actual”, aseveró.

Por otro lado, el Congreso también aprobó crear la Comisión Especial Temporal para el Análisis del Programa de Verificación Vehicular.

Murguía aclaró que no se va a eliminar el programa, pero si se puede hacer una reforma legal para que la Verificación sea un programa de mejora del medio ambiente y no solo recaudatorio.

Esta Comisión fue propuesta por el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla y él la presidirá. Se estableció que el 1 de julio próximo presentará un informe con sus resultados para el rediseño del programa.