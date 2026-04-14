Inician construcción de plaza en Lomas de Tejeda tras más de 20 años de solicitudes

El gobierno de Tlajomulco inició la construcción de la Plaza Principal en la delegación Lomas de Tejeda, una obra solicitada por habitantes de la zona durante más de dos décadas.

Durante el arranque, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el proyecto contempla una inversión inicial de 8 millones de pesos, con una proyección de hasta 25 millones al integrar obras complementarias de vialidad.

“Aquí en Lomas de Tejeda vamos a tener, por fin, esta plaza pública, con una inversión de 8 millones de pesos; sin embargo, llegará a 25 millones, porque después de concluir la plaza vamos a realizar calles e ingresos para seguir desarrollando y trazando vías alternas de comunicación, ya que la situación que ha tenido Lomas de Tejeda es que siempre ha contado únicamente con esta calle transversal”, recalcó.

La intervención abarca más de seis mil 500 metros cuadrados en su primera etapa e incluye banquetas accesibles, quiosco, alumbrado público, mobiliario urbano, jardineras y áreas verdes.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que el proyecto contempla una plaza de aproximadamente dos mil metros cuadrados, diseñada como espacio para actividades culturales y comunitarias.

“Principalmente tendrá un kiosco donde podrán celebrar cualquier tipo de actividad cultural o musical; además, algo muy importante que nos solicitaban los vecinos es una explanada amplia para eventos como presentaciones musicales o kermeses. Estará rodeada de vegetación con plantas endémicas de la zona, contará con alumbrado eficiente con luminarias LED y un estacionamiento frontal”, detalló.

En la misma jornada, el alcalde encabezó honores a la bandera en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, donde se entregó la reconstrucción del módulo de sanitarios. La obra tuvo una inversión de 1.9 millones de pesos e incluyó demolición de instalaciones anteriores, nuevas redes hidrosanitarias y eléctricas, así como la instalación de mobiliario sanitario.

Además, se informó que el ejido participó en la construcción de 76 metros de muro perimetral, con una inversión de un millón de pesos, como parte de acciones para mejorar la seguridad del plantel.