Piden apoyo para pequeña de 5 años baleada por motociclistas en el oriente de Guadalajara

La familia de la niña Lucía, de 5 años de edad, solicita el apoyo de la ciudadanía debido a que la pequeña recibió un balazo la mañana del pasado domingo 12 de abril, en la Avenida José María Iglesias, en los límites de las colonias Libertador Miguel Hidalgo y Beatriz Hernández, al oriente de Guadalajara, en un presunto intento de asalto.

De acuerdo con lo señalado por fuentes cercanas a la familia de la menor, la mañana del domingo Lucía y su papá fueron a dejar en el trabajo a la madre de la niñita y cuando ya regresaban en su automóvil Chevrolet Aveo de reciente modelo, color blanco, se les acercaron sujetos en motocicleta, esto en Avenida José María Iglesias, a la altura de la Plaza Punto Oriente.

Los motociclistas amagaron al conductor presuntamente para que les entregara el vehículo, pero, temeroso de que los malhechores se llevaran el carro con su hija dormida en los asientos traseros, el hombre aceleró la marcha.

Los sujetos fueron tras él e hicieron detonaciones; el padre de la niña tomó la calle Marruecos y al darse cuenta que Lucía había recibido un tiro, perdió el control y chocó contra una Cherokee, en color claro, que se hallaba estacionada en el cruce de la rúa antes citada y la Calle Miguel Rivero.

El papá de la niña bajó y empezó a pedir auxilio, mientras los agresores se alejaron.

Con ayuda de una mujer que detuvo su carro ante los gritos de ayuda del señor, lo llevó a que atendieran a Lucía en la Cruz Verde Ignacio Allende, ubicada en Pablo Valdez esquina con Gaza, en la Colonia Libertador Miguel Hidalgo, en donde no había doctor de guardia -pues había faltado a su turno-, aunque, según información de los Servicios Médicos Municipales, paramédicos de ese puesto de socorros le dieron las primeras atenciones y de ahí fue trasladada a una clínica del IMSS, en donde convalece de la herida de bala que le dañó un pulmón.

Lucía fue herida de bala

La familia de Lucía pide apoyo de la sociedad porque además de la situación de salud en la pequeña, su madre está embarazada y su padre dependía económicamente del automóvil para trabajar, el cual quedó dañado y retenido en tanto avanzan las indagatorias.

Tanto la Policía de Guadalajara como la Fiscalía de Jalisco difundieron la versión de que la agresión que dejó lesionada de bala a la menor, se derivó de un altercado vial, pero personas allegadas a la familia agraviada niegan esto en forma categórica.