Estudio histopatológico determinará causa de muerte de bebé a quien le aplicaron inyección en consultorio de farmacia

Serán los estudios histopatológicos los que determinen cuál fue la causa del fallecimiento del bebé de un año y cuatro meses de nacido, quien murió el pasado 9 de abril en la Cruz Verde Ignacio Allende, después de que presentara un cuadro de fiebre con principios de bronquitis y de que se le aplicaran inyecciones en el consultorio de una farmacia en el barrio de San Pablo, al oriente de Guadalajara.

Cruz Verde Ignacio Allende, ubicada en la Unidad Libertador Miguel Hidalgo, en Guadalajara

De acuerdo con la versión de la Fiscalía del Estado, el pequeño Saúl Alexander empezó a tener síntomas respiratorios y calentura elevada la semana pasada, por lo que la tarde de la fecha señalada, sus padres lo llevaron a consulta en una farmacia de medicamentos similares ubicada en la Calle Esteban Alatorre, cerca del cruce con la Calle Cairo.

Ahí una doctora auscultó al infante y les confirmó que padecía principios de bronquitis, por lo que le aplicó un corticoide o desinflamatorio inyectado.

En cuanto salieron del consultorio, a unos diez metros de ahí, el bebé empezó a sufrir convulsiones y complicaciones para respirar, por lo que regresaron con la doctora, quien salió de inmediato a la farmacia y regresó con otra inyección para suministrársela y luego de darle masajes en el pecho, les pidió llevarlo al puesto de socorros cercano, ubicado en la confluencia de Pablo Valdez y Gaza, en la Colonia Libertador Miguel Hidalgo.

Los padres del menor así procedieron; sin embargo, poco después de que el niño fue ingresado, los médicos les notificó que ya había muerto.

El Ministerio Público conoció del caso y ordenó estudios histopatológicos para determinar o descartar una negligencia médica.

Inicialmente, se dijo que el consultorio sería clausurado, pero al parecer, la Fiscalía decidió esperar al resultado de los estudios.

PUDO HABER FALLECIDO POR ENFERMEDAD

Médicos particulares consultados por La Crónica de Hoy, opinaron que el bebé pudo, lamentablemente, haber fallecido por un infarto debido al cuadro agudo que ya presentaba y no necesariamente por lo que le hayan suministrado en el consultorio.