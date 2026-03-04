Marzo y abril se perfilan más cálidos de lo habitual en Jalisco, con lluvias por debajo del promedio

. .

El mes de marzo traerá consigo temperaturas ligeramente más cálidas al promedio en la mayoría del estado, mientras que las precipitaciones se mantendrán dentro o por debajo de la media, pronosticaron especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Hacia la Costa y el Sur de Jalisco, entre las regiones de Sierra de Amula y Sierra Occidental, incluso en partes de las regiones Centro y Valles, las anomalías positivas van a ser de 0.5 o 1.5 grados más cálidos de lo habitual”, explicó el meteorólogo Julio Zamora Salvador.

El especialista anticipó que abril presentará condiciones similares, con temperaturas por encima del promedio y lluvias escasas. Para el próximo fin de semana se prevén precipitaciones en distintas zonas del estado, mientras que en el Área Metropolitana de Guadalajara podrían registrarse lluvias aisladas este miércoles y jueves.

Con la llegada de la primavera astronómica, se espera un ambiente cálido y cielos despejados, lo que incrementará los índices de radiación UV. Por ello, Zamora Salvador recomendó el uso de bloqueador solar, ropa protectora y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas.

El maestro Carlos Román Castañeda recordó que las lluvias del fin de semana pasado fueron consecuencia de un sistema anticiclónico que favoreció altas temperaturas y entrada de humedad. “El ‘combustible’ de las tormentas es el calor, y como venimos de muchos días con temperaturas por encima del promedio, estas condiciones disparan el crecimiento de nubes que alcanzan hasta 12 kilómetros de altura”, señaló.

Febrero también se caracterizó por temperaturas más cálidas de lo normal, con un promedio de 1.5 grados por encima de lo histórico en la mayoría de los municipios. En Guadalajara, la media de 18 grados se elevó a 20 grados.

Espacios de divulgación

Además de los pronósticos diarios, el IAM impulsa actividades de divulgación científica. El próximo sábado 7 de marzo se realizará la jornada nocturna del programa Puertas abiertas, conmemorando el Día de la Mujer mediante charlas, talleres y demostraciones gratuitas de astronomía, meteorología y ciencias naturales.

El evento se llevará a cabo de 19:00 a 23:00 horas en las instalaciones del IAM, ubicadas en avenida Vallarta 2602, cerca de los Arcos de Vallarta. Asimismo, cada fin de semana se presentan los Viernes de ciencia, con especialistas que abordan temas como el universo, energías renovables, cambio climático e inteligencia artificial. La cartelera completa puede consultarse en las redes sociales del instituto. (Con información de la UdeG)