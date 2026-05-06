El mejor regalo es cocinarle a mamá

Agradece a Mamá todo lo que ha hecho

Hay una estadística de la que poco se habla. Y menos cuando llega el Día de las Madres: las mujeres en México dedican el 72% de su tiempo a labores domésticas y de cuidados, según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares del INEGI. Dentro de ese porcentaje, el 81,1% del tiempo se destina específicamente a proveer alimentación.

Esos números confirman algo que todos hemos vivido en casa: mamá pensando qué hay de comer, mamá revisando el refrigerador, mamá cocinando mientras los demás esperan sentados. No una vez. Todos los días, durante años.

La celebración del Día de las Madres en México es un buen momento para agradecerle de verdad todo ese trabajo que ha realizado a lo largo de los años y que no siempre se reconoce. ¿Cómo hacerlo? De una forma muy sencilla. No es caro ni complicado: dejarla descansar y encargarnos nosotros de la comida.

El trabajo que nunca se ve

Cocinar para una familia no empieza cuando se enciende la estufa. Comienza antes: cuando mamá recuerda que se acabó el aceite, anota lo que falta, va al súper, carga las bolsas, llega a casa, lava y desinfecta las verduras, calcula las porciones y sirve primero a todos antes de sentarse a comer.

Es un proceso diario, repetido durante años. Si una mamá prepara una comida al día, en 20 años suma más de 7.300 comidas. Un cálculo simple que ayuda a hacer una idea de todo lo que implica. Y eso sin contar desayunos o cenas. Un esfuerzo constante que pocas veces se reconoce y que casi nunca se compensa.

Y es que, además de cocinar, hay que pensar, planear, anticiparse y resolver. Es estar pendiente de lo que falta, de lo que gusta y de lo que toca preparar. Un trabajo invisible, pero esencial en cualquier hogar.

Cocinarle a mamá: un gesto que sí cuenta

Por eso, la idea no es complicada: cambiar los roles por un día. Que mamá no tenga que decidir el menú, ni preocuparse por la compra, ni entrar a la cocina.

No hace falta hacer algo perfecto ni preparar un platillo elaborado. Lo importante es el gesto. Que, por una vez, ella no tenga que pensar en nada.

Para lograrlo, puedes apoyarte en opciones que te faciliten el proceso. Por ejemplo, en Justo méxico, puedes resolver la compra sin complicarte y tener todo listo en casa, para enfocarte en lo importante: cocinarle a mamá.

Si no sabes por dónde empezar, hay opciones sencillas que funcionan bien y no requieren experiencia:

Kit de pasta de quesos con pollo al grill: cremosa, reconfortante y fácil de preparar

cremosa, reconfortante y fácil de preparar Kit de carne asada : clásica, familiar y siempre bienvenida

: clásica, familiar y siempre bienvenida Kit de tabla de quesos: opción práctica y con buena presentación

Cambiar la rutina, aunque sea un día

Seguro recuerdas frases como: “ya está la comida” o “¡a comer!”. Detrás de ellas hay mucho más que un platillo servido. Hay, como hemos visto, tiempo, organización y esfuerzo constante.

De hecho, las mujeres en México dedican tres veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar, incluida la cocina. Una diferencia que se repite día tras día.

Así que haz que mamá disfrute, que no tengan que pensar qué hay de comer. Que sea un día de descanso.Que alguien más piense el menú, compre, cocine y limpie. Que ella simplemente llegue a la mesa.

Haz que mamá disfrute de verdad. Que tenga un día sin compras pendientes, sin decisiones y sin prisas. Y si necesitas apoyo para resolver la comida, puedes usar Jüsto como una forma práctica de tener todo listo sin complicarte.

Porque el mejor regalo no siempre viene envuelto. A veces es una mesa puesta, comida recién hecha y mamá sentada, tranquila, sin haber tenido que hacer nada.

Regálale algo que pocas veces tiene: tiempo para ella y un descanso completo.