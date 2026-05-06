Colectivos ambientalistas piden a diputados no eliminar el programa de Verificación en Jalisco

Al micrófono, Maite Cortés, representante del Colectivo Ecologista Jalisco, en la reunión con diputados.

Cuatro de seis colectivos ambientalistas que se reunieron con los legisladores de la Comisión Especial para el Estudio del Programa Verificación, señalaron que la revisión de vehículos en 23 verificentros es la única herramienta que hoy se tiene para mejorar la calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, la Red Catarina Climática Jalisco y el Programa de Movilidad Sustentable del ITESO, advirtieron que los efectos de la mala calidad del aire en la capital jalisciense generan 545 muertes al año y 2 mil 400 personas que se hospitalizan por enfermedades crónicas.

Yeriel Salcedo, representante del Programa de Movilidad Sustentable del ITESO, dijo que en la ciudad, 52% de los habitantes no tienen auto y deben respirar una mala calidad del aire generada en su mayor parte por los automotores. Añadió que los dueños de coches deben hacerse responsables de las externalidades que generan al medio ambiente.

“De los últimos estudios que se presentaron anualmente mueren 545 personas relacionadas con estas enfermedades (crónicas) y 2 mil 400 personas terminan en los hospitales, siendo tratadas por enfermedades crónicas. Creo que el centro de toda nuestra discusión tiene que estar ahí, en el derecho a la salud y a la vida que tienen todas las personas”, precisó.

Maite Cortés, representante del Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), pidió a los colectivos que se oponen a la Verificación, que revisen el programa de Verificación en la ciudad de México, donde los contaminantes no aumentan y casi 100% de los autos, cumple con la revisión de sus motores.

En la capital del país verificar un auto cuesta 765 pesos y la multa por no hacerlo va de 2 mil 300 a 9 mil 300 pesos. En Guadalajara, la verificación no tiene costo si se pagan mil pesos por el refrendo vehicular o 500 pesos si se hace en forma extemporánea.

“En la ciudad de México es obligatorio verificar dos veces al año, es decir, cada seis meses y la verificación cuesta casi 800 pesos y si no verificas, de dónde vengas, lo que haya sido (tienen que cumplir). Entonces, veamos cómo sí, pero no pongamos el énfasis en eso, porque vuelta a lo mismo, la gran cantidad de personas que no tienen un auto particular sí respiran el aire que se contamina”, dijo Maite Cortés.

Miroslava Muñoz, de la Red Catarina Climática de Jalisco, dijo que el programa Verificación Vehicular local tienen muchas fallas, pero no puede eliminarse, porque es la única vía para que los autos afinen sus motores.

“La convicción que tenemos es que la verificación, aunque tiene problemas serios de diseño que ya han sido expuestos, es el único instrumento operacional con que cuenta el Estado para actuar contra la principal fuente de gases de efecto invernadero del país”, subrayó.

La pregunta que hago es: En 20 años, cuando los niños, niñas y adolescentes que hoy juegan en los patios de El Salto, en Tlajomulco, en Tlaquepaque y Zapotlanejo nos pregunten qué hicimos cuando todavía estábamos a tiempo, ¿qué les vamos a contestar?, ¿qué decidimos prescindir de la única política ambiental que teníamos, por qué era impopular, sin reemplazarla por algo mejor e integral?.

Los colectivos que se oponen a la Verificación en Jalisco son Afinación Sí Verificación No y Tsikinni AC. Gabriela Ortíz, representante del primer colectivo, señaló que verificar los autos no ha traído mejoras en la calidad del aire en la ciudad.

“El dato que les quiero dar es que el año que menos verificaciones hubo fue el año 2024, sin embargo, datos de la propia Semadet nos dicen que en el año 2024, tuvimos 68 días de mala calidad del aire. En un año 2025, con récord de un millón 155 mil vehículos verificados -que no había sucedido en seis años-, tuvimos 239 días de mala calidad del aire. Entonces, esta es la prueba mas fehaciente de que una prueba no beneficia nada al medio ambiente”, afirmó.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que aú faltan realizar mesas de trabajo con académicos y con responsables de verificación de otras ciudades.

Al final de todas las mesas de trabajo, se presentará un documento con propuestas sobre el tema del programa Verificación en Jalisco.